نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انواع سيارات كيا واسعارها المتداولة في الأسواق تعرف عليها الآن واختر سياراتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة انواع سيارات كيا واسعارها في السعودية، حيث تتميز المملكة العربية السعودية بوجود العديد من ماركات السيارات العالمية التي تتخذ من المملكة محطة أولى لها، نظرا لإقبال المواطنين السعوديين على شراء السيارات الفخمة والحديثة، وتأتي سيارة كيا في المرتبة الثانية للسيارات في كوريا الجنوبية التي أطلقتها شركة هيونداي كيا والتي تقع في سيول، ويدير الشركة تشونغ ايوي سون، حيث تكلف تأسيس الشركة أكثر من مليار دولار أمريكي، واستطاعت تحقيق نجاح كبير على المستوى العالمي والأوروبي، ومن الجدير بالذكر أن سيارة كيا في القديم لم تكن لها ما يميزها عند الظهور، ولكن بمرور الوقت أصبح لها علامة مميزة تسمى أنف النمر، مما جعلها مميزة للجميع.

انواع سيارات كيا واسعارها

توجد العديد من موديلات السيارات في السعودية، أبرزها موديل كيا، وسنعرض بعض فئات هذه السيارة حيث يتثنى لكم معرفة الموديلات الجديدة في الأسواق واسعارها المتداولة والمقارنة بينهما من حيث المواصفات والأسعار من أجل تسهيل الأمر على كل من أراد شراء سيارة كيا حيث يتم معرفة الأنواع والأسعار بكل سهولة من خلال ما نقدمه لكم.

سيارات كيا واسعارها في الأسواق

كيا تيلوريدا 2022

تتميز سيارة كيا الجديدة بوجود مصابيح أمامية اتوماتيك، قفل مركزي، نظام فرامل ABS التي تمنع الانزلاق، ويبدأ سعر السيارة من 158468 ريال سعودي حتى 199753 ريال سعودي.

سيارة كيا سول 2022

تنافس سيارة كيا سول سيارات عديدة في الأسواق، وتتميز بوجود محركين، ومصابيح السيارة من النوع LED، والمقاعد من القماش، نظام فرامل مانع للانزلاق.

انواع سيارات كيا بالمملكة

كيا سبورتاج 2022 واسعارها

تبدأ اسعار كيا سبورتاج من 95448 ريال سعودي.

سبورتاج من 95448 ريال سعودي. حيث تتميز بوجود مصابيح الضباب، قفل مركزي، مدخل Aux.

كما يوجد بها نظام فرامل مانع للانزلاق مقدم من هوندا سي آر.

سيارات كيا بيجاس 2022

كثير من السيارات تحتوي على إمكانيات عديدة، مما ينعكس على سعر السيارة.

كما هو الحال في سيارة كيا بيجاس التي تمتاز بوجود عازل للحرارة والصوت.

كما يوجد بها نظام فرامل ABS، وغيرها من المميزات الأخرى.

حيث سعرها يبدأ من 52323 ريال سعودي، ويصل إلى 56808 ريال سعودي.

كيا كرنفال 2022

يوجد العديد من المنافسين لسيارة كيا كرنفال في السوق السعودي مثل: تويوتا بريفيا، هوندا اوديسي، حيث تتوافر من هذه السيارة ثلاثة فئات تمتاز بوجود غطاء عازل للصوت والحرارة، ضوء للصندوق الخلفي، وتأتي أسعار فئات كيا كرنفال كالتالي: