سيارات لمحدودي الدخل بالسعودية … تعرف على ارخص سيارات بالممكلة

سيارات لمحدودي الدخل بالسعودية حيث انتشرت ظاهرة شراء السيارات المستعملة خاصة بين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، نظرا لأن السيارة أصبحت شيء لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في المدن، وتوجد أسباب وعوامل مختلفة تدفع الفرد إلى شراء سيارة مستعملة، أهمها: عدم وجود المال الكافي لشراء سيارة جديدة كما أن تسجيل السيارة أيضا يتطلب مزيد من المال، الموثوقية، تفادي مشكلات السيارات الحديثة التي يواجهها المالك عند استخدامها، وجود خيارات عديدة وموديلات مختلفة يمكن الاختيار بينها، انخفاض قيمة التأمين على السيارات المستعملة عنها في السيارات الجديدة، أصبح الحصول على ضمان للسيارة المستعملة أمر سهل للغاية قبل بيعها، مما جعل أمر شراء السيارات المستعملة يتمتع بالمصداقية والأمان.

سيارات لمحدودي الدخل بالسعودية

أصبح البحث عن سيارة مستعملة بسعر مناسب، وإمكانيات ممتازة أمر محير للغاية، لذلك نقدم لكم مجموعة خيارات عن سيارات مستعملة بأرخص الأسعار مع حالة جيدة للسيارة حتى نوفر عليكم البحث والعناء في معرفة السيارات المستعملة وأسعارها المتداولة في الأسواق من خلال تقديم مجموعة سيارات بأسعارها ومواصفاتها.

سيارات مستعملة بالسعودية رخيصة

نيسان باثفيندر 2014

تنتمي سيارة نيسان باثفيندر إلى فئة SUV.

وهي سيارة قوية ذات تصميم رائع لها 4 أبواب ومرايا جانبية لتوضيح الرؤية للسائق.

كما أنها مصنوعة من خامات جيدة ذات جودة عالية.

لا تستهلك مزيد من الوقود، مما يجعل أمر القيادة مثالي، ويبلغ سعر السيارة 42 ألف ريال سعودي.

فورد اكسبلورر 2015 لمحدودي الدخل

تتمتع سيارة فورد اكسبلورر 2015 بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة مستعملة، نظرا لوجود نظام فرامل ABS ونظام EBD الذي يساعد على تنظيم الفرامل، و فوانيس ضبابية أمامية وخلفية، كما أن فرض السيارة مصنوع من الجلد والمقاعد قابلة للطي، أما عن وسائل الترفيه فالسيارة مزودة بنظام صوتي به 4 سماعات، ومداخل شاحن امامية، راديو FM، مدخل USB، ويبلغ سعرها 44500 ريال سعودي.

سيارات هيونداي سوناتا 2018

سيارة هيونداي سوناتا هي أحد أنواع السيارات السيدان الممتازة.

حيث تمتاز باستهلاكها الجيد للوقود، كما أن تصميمها رائع يجمع بين الفخامة والقوة.

السيارة من الداخل مريحة تسع لمزيد من الركاب، بالإضافة إلى العديد من وسائل الأمان والترفيه.

كما يبلغ سعر السيارة 38 ألف ريال سعودي.

سيارات إلترا لمحدودي الدخل بالسعودية

تتمتع سيارة إلترا 2018 بالتصميم الرائع المناسب لجميع العصور، والتي تمتاز بالعديد من المواصفات الهائلة التي يبحث عنها عشاق السيارات، أما عن السعر فيبلغ سعرها 40 ألف ريال سعودي.