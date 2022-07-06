نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة جيلي مونجارو 2023 الجديدة كليًا .. سعر ومواصفات الوحش الصيني الكاسر فى سوق السيارات السعودى في المقال التالي
تحتل شركة جيلي المتخصص في تجارة وصناعة السيارات مكانة متميزة بسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة على تقديم خدمات لوجستية وتقنية تليق بالعميل السعودي ولهذا أعلنت الشركة منذ أيام عن السيارة الجديدة المختلفة بشكل كلى جيلي منجاو 2023 والتي تدخل السوق السعودي للمرة الأولى وتعتبر السيارة في تصنيفها كشكل الكروس أوفر ولكنها متوسطة الحجم عنها حيث تحتوي على 5 مقاعد فاخمة .
سيارة جيلي مونجارو 2023 الجديدة
تعتبر السيارة الجديدة واحدة من السيارات ذات المميزات الجديدة كليا في السوق السعودي حيث تتميز سيارة جيلي منجارو الجديدة بالمميزات الآتية
- تأتي السيارة بعدد متنوع من تقنيات القيادة والحماية الهائلة
- تصنف السيارة من النوعية العائلية
- تأتي السيارة بالإطارات من نوعية CMA
- للسيارة صندوق خلفي قابل للطي ذو حجم كبير
- لها ثلاث شاشات أمامية وأخرى خاصة بالملاحة .
- للسيارة فتحة بانورامية متواجدة بالأعلى بجانب سماعات بوز
- تم تصميم المقاعد بالخلف تحتوى على وحدات من أجل التحكم في التكيف بالسيارة
- تم صناعة المقاعد من الجلد الفاخر والألوان المتميزة وتم وضع ميزة التحكم الكهربائي بها
سعر سيارة جيلي منجارو في السعودية
هناك اختلاف كبير في أسعار السيارة وذلك حسب الموديل والفئة التي تمتنمى لها كل سيارة ولهذا سوف نعمل من خلال سطورنها القادمة على موقعنا المتميز ثقفنى على وضع الأسعار المتناسب لهذا الفئات والتي تأتي على النحو التالي :-
- فئة ستاندر من السيارة يصل سعرها إلى 119.900 ألف ريال سعودي
- الإصدار الخاص بالسيارة يصل سعها إلى 149.885 ألف ريال سعودي
وعلى صعيد متصل تستطيع الحصول على السيارة من خلال وكيلها الرسمي بالمملكة العربية السعودية وهي شركة الوعلان للسيارات والتي تعتبر واحدة من أعرق الشركات المتواجدة في سوق السيارات السعودي حيث تعطى ضمان 5 سنوات مع السيارة وهو الأمر الذي يعطى مزيد من الثقة لكل العملاء حيث تعمل الشركة على تقديم عروض متنوعة لكل العملاء في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو من المقيمين داخل المملكة خاصة عملاء الكاش وعملاء التقسيط حيث تقدم الشركة مختلف التسهيلات في هذا الأمر من أجل تسهيل الحصول على سيارة أحلامك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة جيلي مونجارو 2023 الجديدة كليًا .. سعر ومواصفات الوحش الصيني الكاسر فى سوق السيارات السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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