سيارة جيلي مونجارو 2023 الجديدة كليًا .. سعر ومواصفات الوحش الصيني الكاسر فى سوق السيارات السعودى

تحتل شركة جيلي المتخصص في تجارة وصناعة السيارات مكانة متميزة بسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة على تقديم خدمات لوجستية وتقنية تليق بالعميل السعودي ولهذا أعلنت الشركة منذ أيام عن السيارة الجديدة المختلفة بشكل كلى جيلي منجاو 2023 والتي تدخل السوق السعودي للمرة الأولى وتعتبر السيارة في تصنيفها كشكل الكروس أوفر ولكنها متوسطة الحجم عنها حيث تحتوي على 5 مقاعد فاخمة .

سيارة جيلي مونجارو 2023 الجديدة

تعتبر السيارة الجديدة واحدة من السيارات ذات المميزات الجديدة كليا في السوق السعودي حيث تتميز سيارة جيلي منجارو الجديدة بالمميزات الآتية

تأتي السيارة بعدد متنوع من تقنيات القيادة والحماية الهائلة

تصنف السيارة من النوعية العائلية

تأتي السيارة بالإطارات من نوعية CMA

للسيارة صندوق خلفي قابل للطي ذو حجم كبير

لها ثلاث شاشات أمامية وأخرى خاصة بالملاحة .

للسيارة فتحة بانورامية متواجدة بالأعلى بجانب سماعات بوز

تم تصميم المقاعد بالخلف تحتوى على وحدات من أجل التحكم في التكيف بالسيارة

تم صناعة المقاعد من الجلد الفاخر والألوان المتميزة وتم وضع ميزة التحكم الكهربائي بها

سعر سيارة جيلي منجارو في السعودية

هناك اختلاف كبير في أسعار السيارة وذلك حسب الموديل والفئة التي تمتنمى لها كل سيارة ولهذا سوف نعمل من خلال سطورنها القادمة على موقعنا المتميز ثقفنى على وضع الأسعار المتناسب لهذا الفئات والتي تأتي على النحو التالي :-

فئة ستاندر من السيارة يصل سعرها إلى 119.900 ألف ريال سعودي

الإصدار الخاص بالسيارة يصل سعها إلى 149.885 ألف ريال سعودي

وعلى صعيد متصل تستطيع الحصول على السيارة من خلال وكيلها الرسمي بالمملكة العربية السعودية وهي شركة الوعلان للسيارات والتي تعتبر واحدة من أعرق الشركات المتواجدة في سوق السيارات السعودي حيث تعطى ضمان 5 سنوات مع السيارة وهو الأمر الذي يعطى مزيد من الثقة لكل العملاء حيث تعمل الشركة على تقديم عروض متنوعة لكل العملاء في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو من المقيمين داخل المملكة خاصة عملاء الكاش وعملاء التقسيط حيث تقدم الشركة مختلف التسهيلات في هذا الأمر من أجل تسهيل الحصول على سيارة أحلامك