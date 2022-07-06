تويوتا وكيا وهيونداى سيارات بدون مقابل مستعملة للتنازل بأسعار تنافسية في السعودية

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تويوتا وكيا وهيونداى سيارات بدون مقابل مستعملة للتنازل نقدم اليوم واحد من المواضيع التي تنال اهتمام الكثير من الأشخاص وهي حزمة من أقوى سيارات مستعملة للتنازل في السعودية بدون مقابل، فالسيارات المستعملة ليست أبدًا خيار سيء في اقتناءها بل أن الكثير من مستخدمي السيارات قام بالحصول على سيارته من شخص آخر وهي مستعملة وهي الحل الأمثل في ظل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليًا من تدهور اقتصادي في البلاد وحالة غريبة من الغلاء لما نعيشها من قبل. سيارات بدون مقابل مستعملة للتنازل 1. سيارة هيونداي اكسنت 2022 أبرز مواصفات السيارة:- في عام 2022م تم إصدار السيارة في اليابان في جميع أسواق السيارات.

فئة ونوع السيارة هي هيونداي أكسينت سيدان وحالتها مستعملة.

نوع ناقل الحركة الذي تعمل به السيارة أوتوماتيكي ونوع الوقود هو البنزين.

لون السيارة الخارجي رمادي وتتكون من أربعة أبواب.

يمكن أن تسير السيارة مسافة تتراوح بين 30 ألف إلى 39 ألف كيلو متر.

سعر بيع السيارة يتم من خلال قسط شهري قيمته 1.361 ريال سعودي.

السيارة تم عرضها في مدينة الرياض ويمكنكم الاتصال من خلال رقم 0541694235. 2. سيارة هيونداي أزيرا 2022 أبرز مواصفات السيارة:- السيارة من فئة السيدان وسنة صنعها 2022م في اليابان.

كما أنها متوفرة في مدينة الرياض السعودية بقسط شهري يبدأ من 2.400 ريال سعودي.

حالة السيارة مستعملة ولكن بحالة جيدة من الدخل ومن الخارج وبدون أي خدوش وتتكون من أربعة أبواب.

يعمل القير في السيارة أوتوماتيكيًا والوقود الذي تسير به هو البنزين.

لون السيارة الخارجي رمادي لامع والمسافة التي يمكنها قطعها تبدأ من 10 آلاف إلى 19.999 كيلو متر.

السيارة متوفرة بدون أي دفعة أولية وللتواصل مع مالكها يمكنك الاتصال على رقم 0536206406. 3. سيارة تويوتا كورولا 2019 أبرز مواصفات السيارة:- السيارة من فئة سيارات الكورولا التي تم تقديمها في عام 2019م في اليابان.

متوفرة في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية وحالتها مستعملة.

القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من ألف ريال سعودي بسعر تنازل 30 ألف ريال سعودي.

لون السيارة من الخارج أبيض وعدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها تتراوح بين 501 إلى 9.999 كيلو متر.

إذا احتجتم إلى التواصل مع أحد مالكي السيارة يمكنكم الاتصال على رقم 0580354791. 4. سيارة كيا K8 2022 فل كامل للتنازل بدون مقابل أبرز مواصفات السيارة:- السيارة بدون أي دفعات أولية من سعرها وقيمة القسط الشهري يبلغ 2.685 ريال سعودي.

تتوفر في مدينة جدة السعودية وللتواصل مع صاحب السيارة اتصل على رقم 0540896608.

لون السيارة أزرق وهي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وتتكون من أربعة أبواب. عمر شويل - جدة تويوتا وكيا وهيونداى سيارات بدون مقابل مستعملة للتنازل بأسعار تنافسية في السعودية - ثقفني

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