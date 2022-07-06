أسعار سيارات GMC في السعودية والإمارات ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

أسعار سيارات GMC في السعودية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ من المعلومات المهمة التي يهتم بها قطاع عريض من الأفراد المحبين واقتناء السيارات الرياضية الاحترافية سواء في المملكة العربية السُّعُودية والإمارات العربية المتحدة وجميع ودول الخليج أو غيرها من الدول الأخرى ومن خلال هذا الموضوع على موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح اسعار سياره جي ام سي في السعودية بالتفصيل.

أسعار سيارات GMC في السعودية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

لا تزال سيارة جي ام سي الاحترافية والغنية عن التعريف ، تحظى باهتمام وشغف عشاق قيادة السيارات الرياضية الأوتوماتيكية ؛ خاصة أن تلك السيارة بجميع أنواعها وموديلاتها تأتي بمواصفات احترافية متطورة عالمية تجعلها الخِيار الأول دائما لدى عدد ليس بالقليل من محبي قيادة السيارات ، ولقد جاء سعر سيارة جي ام سي في السعودية موديل ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ في أسواق السيارات على النحو التالي:

سعر سيارة جي ام سي يوكون بيز base يتراوح بين: ١٩٤ إلى ١٩٩ ألف ريال سعودي.

سعر موديل جي ام سي يوكون AT4 يتراوح بين ٢٥١ إلى ٢٥٥ ألف ريال سعودي.

سعر يوكون دينالي GMC يتراوح كذلك بين ٢٩٤.٣ إلى ٢٩٩ ألف ريال سعودي.

تبلغ قيمة سيارة GMC أكاديا القياسية ما يتراوح بين ١٣٥ إلى ١٥٠ ألف ريال سعودي.

كما قد جاء سعر موديل جي ام سي أكاديا دينالي بما يتراوح بين ٢٠٥ إلى ٢١٠ ألف ريال سعودي.

سعر سيارة جي ام سي في الامارات ٢٠٢٢/٢٠٢٣

ولقد جاء سعر سيارة جي ام سي في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا على النحو التالي: