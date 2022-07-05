نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة فولكس فاجن ID.4 موديل 2023 السيارة الكهربائية تعرف علي التفاصيل والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة فولكس فاجن ID.4 هي واحدة من أقوي السيارات الألمانية في عالم السيارات, حيث قامت شركة فولكس فاجن الألمانية بتدشين سياراتها الكهربائية الجديدة ذات المواصفات والشكل الخارجي القوي, فقد قامت الشركة بتقديم ID.4 في ثوب جديد وسط العديد من المميزات ومستويات الرفاهية العالية ومعدلات الأمان من أقوي معاملات الأمان في عالم المركبات. ومن المعروف أن شركة تصنيع السيارات الألمانية تعتمد في أصولها علي التوسع في استخدام التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة من أجل الحفاظ علي البيئة وكذلك توفير مستوي عالي جداً من الرفاهية مع عدم الإخلال بمعاملات الأمان, فقد أطلقت فولكس مركبتها القوية بعد عمل التعديلات التي التي تجعلها مختلفة عن مثيلتها من موديلات عام 2022. وتتميز السيارة بمحرك قوي جداً كهربائي يعتمد علي تكنولوجيا الكهرباء, وفيما يلي سيتم تناول بعض التفاصيل عن سيارة فولكس فاجن ID.4 خلال السطور القليلة القادمة.

مواصفات سيارة فولكس فاجن ID.4

أطلقت شركة فولكس فاجن منتجها القوي جداً ID.4 والملقب أيضا “المعرف الرابع” باللغة العربية بهيكل قوي جداً من الطراز “هاتش باك” وقد تم تزويدها بمصابيح إضاءة ذات شكل جميل جدا تعمل بنظام الليد, هذه المصابيح قابلة للحركة والدوران أثناء الانعطاف يمينا ويساراً, تتناغم هذه المصابيح مع مقدمة السيارة القوية المزودة بشبكة تهوية غاية في الجمال والروعة والموجود بها مصابيح ضباب أمامية علي شكل شبكة توحي باختفائها خلف الصدام الأمامي. كما تم تزويد السيارة بإطارات اسبورت مصنوعة من الألومنيوم وموجود عليها العلامة التجارية لفولكس فاجن ماركة بريدجستون ألينزا (Bridgestone Alenza A/S,F) مقاس (235/50R-20 104T) ومقاس (235/45R-20 104T).

معاملات أمان فولكس فاجن ID4

قامت شركة فولكس فاجن بتزويد السيارة ID.4 بمعاملات أمان من اقوي المعاملات في مجال السيارات كالأتي:

وسائد هوائية أمامية وجانبية.



نظام مانع الانزلاق (ABS) , والتحكم الإلكتروني في المكابح (EBD).

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والإرسال إلي شاشة عرض البيانات أمام قائد المركبة.

أنظمة الضغط علي المكابح المفاجئ في حالة وجود طوارئ.

المستشعرات الأمامية والخلفية للحد من الاصطدام.

أنظمة التنبيه في حالة وجود طوارئ.

التعرف علي الحارات المرورية مع الالتزام بها.

كاميرا أحتياطية بزاوية رؤية كبيرة جداً.

أحزمة أمان.

صدامات جانبية.

نظام التحذير أثناء الركن.

معدلات أداء فولكس فاجن المعرف الرابع (ID.4)

وقد أصدرت فولكس فاجن سياراتها بمحرك قوي جداً يعمل بالكهرباء والتي تحتاج للشحن الكهربي, حيث يمكن شحن السيارة ببطاريات (5KI) تكفي السيارة للسير مسافة تصل إلي 280 ميلاً أي ما يعادل حوالي (448) كم وهي مسافة كبيرة جداً مما يجعلها اعتمادية أثر ومصاحبة للبيئة. كما أن السيارة تعمل بالدفع الخلفي بقوة تصل غلي 201 حصان وعند التشغيل علي وضع الدفع الرباعي (4WD) بقوة تصل إلي 295 حصان, مما يجعلها منافسة لسيارة الدفع الرباعي تويوتا فورتشنر 2023 التي تعمل بالوقود وليس بالكهرباء. وقد تم تزويد السيارة بإمكانيات الشحن الكهربي من خلال مخارج الشحن التي تعمل بنظام التيار المستمر الذي يجعل مدة الشحن أقصر وأسرع.

مقصورة فولكس فاجن المعرف الرابع (ID.4)

أما عند تناول بعض المعلومات عن مستوى الرفاهية داخل مقصورة فولكس فاجن ID.4 فقد تم تزويدها بشاشة عرض مقاس 10 بوصة تدعم خاصية اللمس يمكن تعديلها وتطويرها إلي مقاس 12 بوصة ومزودة بسوفت وير (SOFT WARE) خاص بالسيارة ID.4 فقط تدعم خاصية التعرف علي الصوت, تسمح بعض كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالسيارة ( أداء المحرك – الأعطال – الطريق – السرعة -…. وغيرها). كما أن بالسيارة عجلة قيادة متعددة المهام تمكن قائد المركبة من التحكم في مهم السيارة ( التحكم في السرعة – التحكم في مستويات الصوت – التحكم في الاتصال التليفوني وغيرها من المهام الأخرى).

وقد تم الإعلان عن أنه مخطط عرض السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار تبدأ من 35 ألف دولار أمريكي علماً بأن هذا السعر لم يتم تأكيد وهو مجرد سعر مبدئي.