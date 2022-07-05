سيارات مستعملة بدون مقابل وبدون رسوم للتنازل بأقل قسط شهري، تتوفر سيارة نيسان كيكس 2020 فل كامل طالع عدادها 21000 كم للتقبيل بمدينة جدة، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1600 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بدخول ذكي + تشغيل بصمة، مقاعد جلد أسود، زجاج كهربائي، جنوط مقاس 17 انش، انوار ليد نهارية، كشافات ضباب اماميه، حنايا عفش، مساحة زجاج خلفي، حساسات خلفيه، كاميرا 360 درجة، كشاف ضباب خلفي، نظام السنتر لوك، مرايات كهربائيه، مقود مكسو بالجلد ومزود بإمكانية التحكم بالنظام الصوتي، عداد رحلات شاشه + شاشة معلومات تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 1341 ريال، تم سداد 9 اقساط من أصل 48 قسط حيث أن تمويل السيارة على 4 سنوات، ومتبقي سداد 39 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 24182 ريال.

سيارات مستعملة بدون مقابل للتنازل

توفرت بمدينة أبها للتقبيل سيارة تويوتا هايلوكس glx2 2020 طالع عدادها 45000 كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2700 سي سي تولد قوة 164 حصان والجيربوكس عادي. تتميز بحساسات خلفية، نظام المساعدة في المرتفعات، جنوط، وسائد هوائيه، دخول السيارة بالريموت، نظام سنترلوك، مقاعد مخمل مزودة بإمكانية تبريد المقاعد، نوافذ كهربائية، نظام حماية من السرقة، عجلة قيادة متعددة الاغراض، مكابح ABS، تقنية دعم الفرامل، مكيف يدوي، حساس كفرات، منافذ للشحن والطاقة. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1470 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 25 قسط ومتبقي سداد 35 قسط من أصل 60 قسط بتمويل على خمس سنوات.

تتوفر سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 فئة نص فل عدادها 11000 كم للتنازل على الراجحي، السيارة عليها صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40 ألف كيلو متر أيهما اسبق، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بكاميرا خلفية، مقاعد مخمل، جنوط 16 انش، نظام تثبيت سرعة، مكيف يدوي، دخول ذكي + تشغيل بصمة، إمكانية التحكم من الدريكسون، ، اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو، 4 مكبرات الصوت، مسّاحات مطر اوتوماتيكية، شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة متوفرة بمنطقة ينبع للتقبيل بدون رسوم بقسط شهري 955 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط ومتبقي سداد 50 قسط + دفعة نهائية قيمتها 28781 ريال.

تقبيل سيارات بأقل قسط شهري

تتوفر بدون مقابل للتنازل في جده سيارة شانجان CS95 رويال دفع رباعي موديل 2021 عدادها 47000 كم، السيارة لونها أسود من الخارج وجملي من الداخل وبها تظليل عازل حراري بالكامل، الماكينة 6 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة 233 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، فرامل مانعة للانغلاق، ثلاث صفوف من المقاعد الجلدية مع إمكانية التحكم كهربائياً في وضعياتها، كاميرا 360 درجه، جنوط مقاس 19 انش، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، دريكسون متعدد الاستخدامات، نظام ملاحة، عرض المعلومات على الزجاج، مكيف متعدد المناطق، سقف بانوراما، نظام التحذير في المناطق العمياء + نظام تحذير مغادرة المسار. السيارة متوفرة للتنازل تقسيط على البنك الفرنسي مع إمكانية إعادة جدولة الأقساط وسعر الكاش 104 ألف ريال.