نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض خيالي 15% علي تويوتا هايلكس 2022 عروض عيد الاضحى علي السيارات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض خيالي 15% علي تويوتا هايلكس 2022 عروض عيد الاضحى علي السيارات بالمملكة، السيارة الأكثر مبيعا بالمملكة العربية السعودية سيارة تويوتا هايلكس خاصة فئة GLS انضمت الى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، حيث تعتبر السيارة هي الأكثر استخداما نظرا لأنها مناسبة جدا للطرق الوعرة و الصحاري، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى المعرض الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا هايلكس 2022.

تخفيض خيالي 15% علي تويوتا هايلكس 2022

تتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي قوة 164 حصان ديزل قير أوتوماتيكي سداسي السرعات تبترونيك و نظام الدفع خلفي غمارتين بريميوم، انضمت الي عروض عيد الاضحى المبارك على السيارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة لدى معرض عماد الدين للسيارات حيث أصبحت سيارة تويوتا هايلكس GLS 2022 تتوفر بسعر 118 الف و 450 ريال بدلا من 139 ألف و 150 ريال، توفير يصل الى 25 الف ريال تخفيض يتجاوز 15% و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض عيد الاضحى علي السيارات بالمملكة

تتميز فئة GLS من الخارج ب طيس مقاس 16 انش، شبك أمامي ضخم من الكروم و صدام ستيل امامي لسيارة تويوتا هايلكسGLS 2022 غمارتين، فايبر علي الحوض، اشارات بالمرايات، مرايات كرووم، خط جانبي، مقابض كروم، كشاف ضباب خلفي و صدام ستيل خلفي، كما تتميز بكافة مواصفات الامان فرامل abs،حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ارباج للسائق والراكب و عدد 5 أحزمة أمان.

مواصفات تويوتا هايلكس GLS 2022

تتميز السيارة بإمكانية التحكم عن طريق الريموت و تتميز داخلية السيارة بمقاعد قماش، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، نظام السنتر لوك، تحكم بالمقود للنظام الصوتي، كما تتميز سيارة تويوتا هايلكس GLS 2022 شاشة معلومات تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو، كاميرا خلفية يمكنك مراقبتها من خلال الشاشة الوسطية، سي دي مع منفذ يو اس بي.

كما تتميز داخلية السيارة بعداد رحلات، تحكم بالنظام الصوتي المقود، والتحكم في البلوتوث كذلك من خلال المقود، مسجل، منفذ USB، مكيف يدوي، زر مانع الانزلاق، منفذ طاقة، نظام الايكو، جلنط يدوي و مسند بالوسط درج لسيارة تويوتا هايلكس GLS 20220 غمارتين ضمن عروض عيد الاضحى المبارك على السيارات بالمملكة.