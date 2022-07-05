نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع نيسان باترول مستعملة بـ3500 ريال في السعودية فيما أعلى سيارة الطرق الوعرة في المقال التالي

نيسان باترول مستعملة بـ3500 ريال فيما فوق لكل من يبحث عن سيارات دفع رباعي قوية للطرق الوعرة، باترول من السيارات ذات اعتمادية كبيرة وتعد من السيارات العائلية بفضل حجمها الكبير الواسع من الداخل وشبابية أيضا بفضل تصميمها الرياضي الضخم الفريد، نقدم تشكيلة كبيرة من سيارات نيسان باترول مستعملة في السعودية بسعر معقول تبدأ بسعر ٣٥٠٠ ريال سعودية فيما يلي. نيسان باترول مستعملة بـ3500 ريال نيسان باترول موديل ٢٠٠٠ مستعملة للبيع محرك السيارة ٤٥٠٠ سي سي وتنتج قوة ٣٢٠ حصان وقوة عزم دوران ٤٠٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي ثماني الأسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة ١٠ ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مكة بمنطقة التنعيم.

السيارة بحالة جيدة، بها خدوش وتلف وعيوب على الهيكل.

تحتوي على مكيف يدوي، فتحة سقف، كاميرا مراقبة خلفية، وسائد هوائية، مرايات ونوافذ تعمل بالكهرباء، راديو، مدخل يو اس بي، مدعم ام بي ثري.

سعر نيسان باترول ٢٠٠٠ مستعملة في السعودية ٣٥٠٠ ريال. نيسان باترول موديل ١٩٨٩ مستعملة للبيع محرك السيارة سعته ٤٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات، ينتج قوة ٣١٠ حصان وقوة عزم دوران ٣٦٠ نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة شرورة بمنطقة سلطانة.

السيارة بحالة جيدة، يوجد بعض التلف والعيوب في السيارة ناتج عن الاستهلاك.

تحتوي على مكيف يدوي قوي ونقي، مرايات من الكهرباء، وسائد هوائية، راديو، مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، نظام المساعدة لصعود المرتفعات، مثبت سرعة، مصابيح ضوئية.

سعر نيسان باترول ٨٩ مستعملة في السعودية ١٥ ألف ريال. نيسان باترول موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع تعمل على محرك يسع ٤٥٠٠ سي سي وعدد الأحصنة ١٩٤ حصان وقوة عزم دوران ٣٥٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة للسيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي النظيم.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا تشتكي من أعطال أو حوادث مسبقة.

تحتوي على مكيف قوي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام تثبيت سرعة، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، نظام المساعدة في طلوع المرتفعات، انذار ضد السرقة، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، شاشة وسائط.

سعر نيسان باترول ٢٠٠٥ مستعملة في السعودية ٢٥ ألف ريال. عمر شويل - جدة للبيع نيسان باترول مستعملة بـ3500 ريال في السعودية فيما أعلى سيارة الطرق الوعرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبيع نيسان باترول مستعملة بـ3500 ريال في السعودية فيما أعلى سيارة الطرق الوعرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.