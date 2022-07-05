نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة المستقبل …سيارة تويوتا برادو 2023 اهم مميزاتها و مواصفاتها وأسعار فئاتها الرائعة في المقال التالي

سيارة تويوتا برادو 2023 اهم مميزاتها، سيارة تويوتا برادو 2023 من إنتاج شركة تويوتا وهي البديل الجديد لسيارة تويوتا لأند كروزر التي تم إطلاقها لأول مره في عام 2011 ثم أضيف لها العديد من التعديلات لتدخل في مجموعة برادو في عام ، 2017 السيارة مجهزه بأحدث التقنيات لتجربة قيادة ممتعة ونحن من خلال موقعنا ثقفني قدامنا لكم كل ما يخص السيارة. سيارة تويوتا برادو 2023 اهم مميزاتها مواصفات محركات تويوتا برادو 2023 تحتوي سيارة تويوتا برادو 2023 على ثلاث خيارات من المحرك:

على ثلاث خيارات من المحرك: الأول يأتي بسعة 2.7 لتر، يتكون من أربع أسطوانات ويعمل بقوه 164 حصان وعزم دوران 246 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة به أوتوماتيكي ويعمل من خلال الدفع الكلى للعجلات واستهلاكه وقود بمعدل 12.4 لتر /100 كم.

تسارعه 3.5 ثانية /100 كم.

المحرك الثاني ديزل مكون من أربع أسطوانات وتبلغ سعته 3 لتر ويعمل بقوة 161 حصان وعزم دوران 432 لكل متر.

وناقل الحركة أوتوماتيكي ويعمل من خلال الدفع الرباعي للعجلات يستهلك وقود بمعدل 8.5 لتر /100 كم.

معدل تسارعه 11.7 ثانية /100 كم. مواصفات تويوتا برادو 2023 يبلغ طول السيارة 4760 مليمتر وعرضها 1850 مللي متر بينما ارتفاعها 1845 ملليمتر.

قاعده العجلات طولها 2790 ملليمتر.

تبلغ سعة تحميل الصندوق الخلفي 742 لتر.

يبلغ عدد المقاعد بها سبع مقاعد، مقعدين بالصف الأمامي وثلاثة مقاعد بالصف الثاني ومقعدين في الصف الثالث.

المقاعد الأمامية تعمل كهربياً وتعد سيارة جيدة للاستخدام العائلي. مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 نظامها الصوتي متميز مزود بست مكبرات للصوت.

يوجد بها شاشة احتياطية تقترن بثماني مستشعرات.

كما تحتوى على شاشه عرض معلومات بمقاس 4.2 بوصة.

يمكن تشغيل السيارة بدون مفتاح.

الواجهة الأمامية للسيارة تحتوي على نظام إضاءة مكون من مصابيح ليد.

يوجد بها مصابيح نهارية ومصابيح الضباب.

تحتوي على خمس أبواب تفتح بشكل أفقي.

يوجد بها أنظمة أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية الأمامية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام الإنذار لمكافحة السرقة.

ونظام التحكم في الجر وخاصية مراقبه النقطة العمياء.

نظام توزيع الفرامل الإلكترونية. سعر تويوتا برادو في السوق السعودي 2023 الفئة الأولى ثلاث أبواب بسعر 168 ألف ريال سعودي.

والفئة الثانية بسعر 168 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة بسعر 178 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة من تويوتا برادو ديزل 2023 بسعر 188 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارة المستقبل ...سيارة تويوتا برادو 2023 اهم مميزاتها و مواصفاتها وأسعار فئاتها الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة المستقبل …سيارة تويوتا برادو 2023 اهم مميزاتها و مواصفاتها وأسعار فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.