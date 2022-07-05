سيارات تقسيط مستعملة بدون مقدم السعودية تقسيط بسيط للراتب المحدود

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عمر شويل - جدة سيارات تقسيط مستعملة بدون مقدم السعودية، سار الكثير من المواطنيين والمقيمين داخل المملكة يلجأون إلى البحث عن سيارات تقسيط بدون دفعة أولى، حيث أصبحت تلك الخدمة متوفرة ومقدمة من جانب الكثير من الشركات والمعارض الكبرى، ويفضل أن يكون تقسيط السيارة مناسب لم لا يملكون ثمن سيارة جديدة، لاسيما يكون التقسيط متوافق مع الدخل الشهري الراتب خاصة أصحاب الدخل المحدود، الذين يرغبون في أقتناء سيارة بدون مقدم.

سيارات تقسيط مستعملة بدون مقدم

يلجأ الكثير إلى استخدام نظام التقسيط للسيارات المستعملة لإنها تمتاز بأنه بدون دفعة أولى أو مقدم، سواء عند بيع أو شراء السيارة والذي يستفاد منه الطرفين، ويوجد الكثير من السيارات المستعملة بالسعودية ولكن نظام التقسيط يعتبر من أفضل طرق البيع والشراء المريحة للبائع والشاري، يكون قيمة تقسيط السيارة الشهرية مناسبة مع الراتب.

التقسيط لسيارة مستعملة بدون دفعة أولى

تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أفضل الشركات والوكيل الحصري لسيارات تويوتا وغيرها المستعملة وتقدم خيار بيع السيارات عن طريق التمويل بنظام التأجير التمويلي، والذي عبارة عن صنع عقد يحتفظ المؤجر بالاصل اي يحتفظ المؤجر بعقد ملكية الأصلي حتى ينتهي مدة التقسيط وسداد كل دفعات التمويل، وغيرها من الشركات الأخرى من شركة اليسر أو شركة المجدوعي، بيت التقسيط السعودي.

للتقسيط بدون مقابل تنازل سيارات مستعملة

سيارة تويوتا كورولا من معارض شركات عبد اللطيف جميل، تمتاز السيارة بأنها سيدان اوتوماتيك، لون طلاء السيارة من الخارج فضي رمادي، السيارة في مدينة الرياض.

تمتاز السيارة من معرض عبد اللطيف جميل بضمان لمدة ثلاث سنوات. عداد الممشى للسيارة قليل بحيث أن قد سجل 59 ألف كيلو متر عند البيع. معلومات تمويل السيارة للتقسيط سيارة تويوتا كورولا تمويل لدى عبد اللطيف جميل. سعر السيارة الحالي كاش تبلغ 77.625 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 1.650 ريال سعودي.

مستعمل بالتقسيط سيارة هيونداي

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 مستعملة بحالة ممتازة، تمتاز السيارة بعداد ممشي قليل، كما أن السيارة نظيفة من الداخل والخارج، تأتي السيارة من الخارج طلاء بلون رمادي فضي، ما يميز السيارة بأنها سيدان ناقل حركة السيارة من المحرك للمحركات اوتوماتيك، وأما عن عداد الممشى للسيارة فقد سجل قراءة 39 ألف كيلو متر.