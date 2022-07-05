افضل موديلات سيارات زيرو 2022 بأسعار مناسبة للغاية ومواصفات مميزة، حيث يضم السوق أنواع وموديلات مختلفة من العربيات منها العائلية ومتعددة الاستخدامات والهاتشباك والرياضية وغيرها، وفي المقال نتعرف على افضل موديلات العربيات للعام الحالي 2022، خاصة وأن السيارة أصبحت شيء أساسي وليست من الكماليات توفيرًا للوقت والجهد المهدور في المواصلات العامة.

افضل موديلات سيارات زيرو 2022

يوجد أنواع متعددة من السيارات الزيرو في السوق والتي تنال إعجاب العملاء بسبب مواصفاتها العالية واسعارها المناسبة لمختلف الإمكانيات، ومن أبرز هذه الأنواع ما يلي:-

سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

يتراوح سعرها ما بين 230 ألف جنيه حتى 280 ألف جنيه.

يحتوي على عدد 2 من ناقل الحركة، الأول يعمل مانيوال، والثاني يعمل أوتوماتيك.

محرك القوة 1200 CC.

سيارة رينو لوجان موديل 2022

قوة المحرك 1600 CC.

المحرك مكون من عدد أربع اسطوانات.

متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر / 100 كيلو متر.

ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكي.

يتراوح سعرها من 260 ألف جنيه إلى 290 ألف جنيه.

عربية بروتون ساجا موديل 2022

يتراوح السعر من 268 ألف جنيه إلى 288 ألف جنيه.

محرك القوة 1300 CC.

تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

يتكون المحرك من عدد أربع اسطوانات بقوة 95 حصان.

معدل استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

سيارة بي واي دي L3 موديل 2022

محرك القوة 1500 CC.

المحرك مكون من أربع اسطوانات.

ناقل الحركة أوتوماتيكيًا يعمل بـ 6 سرعات مختلفة.

قوة المحرك 108 حصان.

تتراوح أسعار السيارة ما بين 269.500 جنيه حتى 279.500 جنيه.

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2022

يتألف المحرك من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر، يعمل بقوة 114 حصان.

لديه عدد 2 محرك، الأول يدوي والآخر أوتوماتيكي 6 سرعات.

وسائد هوائية رباعية.

تتوافر السيارة بـ ثلاث فئات من الكماليات، الفئة الأولى يقل سعرها عن 200 ألف جنيه.

عربية نيسان صني موديل 2022

يتألف المحرك من 4 اسطوانات بقوة 108 حصان سعة 1.5 لتر.

تصل سرعتها إلى 100 كيلو متر في السعة.

استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

تتوافر بثلاث فئات، يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 197.500 جنيه.

بذلك نكون قدمنا افضل موديلات سيارات زيرو 2022 والتي تتوافر في السوق بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل، كما أنها تتميز بمواصفات جيدة.