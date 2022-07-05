انت الان تتابع خبر يا حلاوة السيدان.. تصميم ومواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة ام جي 5 موديل 2022 الى فئة السيارات السيدان المميزة والتى حظيت بإقبال شديد فى الشارع المصري خلال الفترة الماضية ، والتى شهدت زيادة سعرية جديدة تتضمن الثلاث فئات المقدمة محليًا، حيث قدرت بـ 10 آلاف جنيه.

مواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة تحفة “ام جي” 5 الجديدة تتوافر بالسوق المصري بموتور جبار رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي السرعات ، ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة ام جي 5 موديل 2022 أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية .

وتحتوي أيقونة “ام جي” 5 على عوامل امان وسلامة ، منها فرامل مانعة للانغلاق، مع نظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وعدة تجهيزات مثل حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، ومقود حركة مالتي فانكشن، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

شوف أسعار “ام جي” 5 موديل 2022 في مصر بعد الاوفر برايس :

أول فئة: “ام جي 5” موديل 2022 بقيمة قدرها 320 ألف جنيه.

ثاني فئة: “ام جي 5” موديل 2022 بقيمة قدرها 340 ألف جنيه.

ثالث فئة: “ام جي 5” موديل 2022 بقيمة قدرها 360 ألف جنيه.