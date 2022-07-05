مواصفات ومميزات سيارة لاند روفر ديسكفري وسعر السيارة في مصر والسعودية

لاند روفر ديسكفري 2022 هي سيارة إنجليزية النشأة، كما انها رياضية مميزة متعددة الاستخدام، لها قدرة على السير في الطرق الصعبة، كما أنها تعمل بالدفع الرباعي، كما أنها قيارة ذات محرك توربيني قوي يتحمل، كما أنها لها مساحة داخلية كبيرة قد تمنح الركاب الكثير من الراحة، والان يمكنكم متابعة المقال لمعرفة أهم المميزات التي تتمتع بها السيارة وأسعارها في الأسواق.

مميزات سيارة لاند روفر ديسكفري 2022

قدمت شركة لاند روفر مجموعة مختلفة من أهم أنواع السيارات، وهي تشتهر بتقديم السيارات الرياضية باعلى كفاءة، ولذلك تعتبر سيارة لاند روفر ديسكفري من أهم إصدارات الشركة والتي تتميز بما يللي:

ذات شكل رياضي SUV، فهي سيارة متعددة من حديث الاستخدامات، وتضم العديد من وسائل التحكم المختلفة، كما أنها تضم أيضًا الكثير من وسائل الرفاهية.

السيارة مزودة بالكثير من الوسائل المتقدمة والتجهيزات الفنية الخاصة بها.

تحتوي السيارة على محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3000 سي سي.

محرك السيارة ينتج 355 حصان، وله عزم دوران 499 نيوتن.

كما أن السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي له العديد من السرعات التي تصل إلى ثماني سرعات.

السيارة بها جميع أنظمة الأمن والسلامة، فهي تتمتع بأنظمة مساعدة السائق.

بها نظام تحذير عند حدوث أي اصطدام أمامي.

مزودة ب مراقبة النقطة العمياء.

تتميز بأجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية.

يمكنها التعرف على إشارات المرور، ليس ذلك فقط كما أنها مزودة بإنذار يحدث عند نعاس السائق.

تحتوي السيارة على العديد من الإمكانيات الترفيهية التي يحتاجها سواء السائق أو الركاب والتي تتمثل في وجود شاشة بقياس 11.4 بوصة تعمل باللمس.

كما أنها مزودة بمكبرات صوت ثمانية استريو.

السيارة بها راديو ستالايت، ومدخل usb.

كما أنها مزودة بمصابيح أمامية LED.

وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

سعر سيارة لاند روفر ديسكفري 2022

اما عن اسعار سيارة لاند روفر ديسكفري 2022 فهي كالاتي: