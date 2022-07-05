سيارات مستعملة رخيصة من 6000 إلى 10000 ريال بجودة عالية

يسعى الكثير من إلى شراء السيارات المستعملة الرخيصة وذات الجودة العالية، حيث أن السيارات الجديدة تحتاج لشراءها الكثير من الأموال وخاصة بعد الأزمات الأقتصادية التي يواجهها العالم، ولكن مع السنوات الأولى في التواجد داخل المملكة العربية السعودية فأنه يلجأ لشراء سيارة للتنقل من مكان لأخر بسهولة، وعدم الشعور بالحيرة تجاه شراء سيارة جديدة، فلماذا لا تفكر في شراء سيارة مستعملة بسعر منخفض؟ بدلا من شراء سيارات جديدة مرتفعة الثمن، فتابعوا معنا عروض على سيارات معروضة في أسواق بيع وشراء السيارات داخل السعودية بأسعار منافسة.

سيارات مستعملة رخيصة بالمملكة

تعتبر السيارات القوية والمفيدة للقيادة المريحة على الطريق سيارات تويوتا خاصة فئة كامري فهي سيارة سيدان تأتي في كل إصداراتها بحجم متوسط، والمقصورة لديها انسيابية جمعت ما بين التصميم العملي والتصميم الأنيق، كما أن الإقبال على شراء سيارات تويوتا كبير لسعرها المنخفض فهي من السيارات الرخيصة داخل المملكة.

مستعملة تويوتا كامري سيارة إصدار 2003 في نجران

سيارة كامري مستعملة تحتوي على ناقل حركة عادي، وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين، عداد الممشى سجل 225 ألف كيلو متر، نوع الدفع أمامي سيارة سيدان.

مواصفات السيارة دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتغير. تتواجد في مدينة نجران بحالة جيدة جدا. تاريخ خدمة تم تصليح السيارة نتيجة الاستخدام. محرك السيارة يعمل بكفاءة ماكينة وكالة. أرخص سعر لسيارة تويوتا كامري والذي سجل 6.000 ريال سعودي.

تويوتا كامري سيارة مستعملة إصدار 2007

لون السيارة الخارجي أسود حالة البودي من الخارج وكالة جيد جدا، زجاج كهربائي، سيارة شد بلد مشروط من كل جوانب، سيارة تويوتا كامري على الشرط جاهزة للفحص.