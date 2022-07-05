نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة من 6000 إلى 10000 ريال بجودة عالية في المقال التالي
يسعى الكثير من إلى شراء السيارات المستعملة الرخيصة وذات الجودة العالية، حيث أن السيارات الجديدة تحتاج لشراءها الكثير من الأموال وخاصة بعد الأزمات الأقتصادية التي يواجهها العالم، ولكن مع السنوات الأولى في التواجد داخل المملكة العربية السعودية فأنه يلجأ لشراء سيارة للتنقل من مكان لأخر بسهولة، وعدم الشعور بالحيرة تجاه شراء سيارة جديدة، فلماذا لا تفكر في شراء سيارة مستعملة بسعر منخفض؟ بدلا من شراء سيارات جديدة مرتفعة الثمن، فتابعوا معنا عروض على سيارات معروضة في أسواق بيع وشراء السيارات داخل السعودية بأسعار منافسة.
سيارات مستعملة رخيصة بالمملكة
تعتبر السيارات القوية والمفيدة للقيادة المريحة على الطريق سيارات تويوتا خاصة فئة كامري فهي سيارة سيدان تأتي في كل إصداراتها بحجم متوسط، والمقصورة لديها انسيابية جمعت ما بين التصميم العملي والتصميم الأنيق، كما أن الإقبال على شراء سيارات تويوتا كبير لسعرها المنخفض فهي من السيارات الرخيصة داخل المملكة.
مستعملة تويوتا كامري سيارة إصدار 2003 في نجران
سيارة كامري مستعملة تحتوي على ناقل حركة عادي، وقود محرك السيارة يعمل باستخدام البنزين، عداد الممشى سجل 225 ألف كيلو متر، نوع الدفع أمامي سيارة سيدان.
- مواصفات السيارة دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتغير.
- تتواجد في مدينة نجران بحالة جيدة جدا.
- تاريخ خدمة تم تصليح السيارة نتيجة الاستخدام.
- محرك السيارة يعمل بكفاءة ماكينة وكالة.
- أرخص سعر لسيارة تويوتا كامري والذي سجل 6.000 ريال سعودي.
تويوتا كامري سيارة مستعملة إصدار 2007
لون السيارة الخارجي أسود حالة البودي من الخارج وكالة جيد جدا، زجاج كهربائي، سيارة شد بلد مشروط من كل جوانب، سيارة تويوتا كامري على الشرط جاهزة للفحص.
- كورولا مستعملة سيارة خالية من الرش والسمكرة والحوادث.
- بها ناقل حركة داخل من المحرك للسيارة اوتوماتيك.
- سيارة موفرا في استهلاك الوقود وهو البنزين.
- محرك ماكينة السيارة قوي وكالة حالته ممتازة.
- تحتوي السيارة على شاشة لتسجيل مسافة السيارة المقطوعة والتي تقدر بنحو 256 ألف كيلو متر.
- سيارة مريحة بها كل المزايا من مكيف بارد.
- راديو ومشغل اسطوانات، مشغل اسطوانات ليزرية.
- سيارة مريحة جدا اثناء القيادة مقصورة داخلية مثيرة.
- سعر السيارة تويوتا كورولا 2007 فخامة السيارات كاش 7.000 ريال سعودي.
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