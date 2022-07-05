اغتنم الفرصة .. سيارات مستعملة بالسعودية بأسعار مميزة رخيصة ماركات مختلفة ومتنوعة في Saudi Arabia

قامت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بالإعلان عن توافر العديد من ماركات السيارات المستعملة في أسواقها، موضحه بأن الأسعار التي ستقدر بها تلك السيارات هي أسعار متوسطة وفي متناول الجميع، كما أشارت إلى أن كل نوع من تلك السيارات يحتوي على العديد من الخصائص والسمات التي تميزه عن غيره، ولذلك جمعنا لكم أكثر من موديل لسيارات مستعملة متاحة الآن من أغلى الماركات وأفضلها من حيث الجودة والتصنيع وبأسعار رخيصة في السعودية من خلال موقعنا.

سيارات مستعملة بالسعودية بأسعار مميزة رخيصة

تعد من السيارات المستعملة المعروضة للبيع في السعودية سيارة من النوع الهوندا اكورد موديل عام 2018 ويصل قيمة سعرها إلى 78000 ريال سعودي، بالإضافة الى ذلك تواجد سيارة من النوع تويوتا لاندكروزر موديل عام 2014 ويبلغ قيمة سعرها إلى 110000 ريال سعرها، كما توجد أيضا سيارة نوعها نيسان التيما اس موديل عام 2022 ويصل قيمة سعرها إلى 85000 ريال سعودي، بالإضافة إلى سيارة كاديلاك اسكاليد موديل عام 2012 ليصل قيمة سعرها الى 6500 ريال سعودي، كما توجد سيارة نوعها هونداي ازيرا موديل عام 2019 يصل قيمة سعرها إلى 73000 ريال سعودي.

مواصفات سيارة هيونداي توسان المستعملة في السعودية

بلغ سعر سيارة هيونداي توسان (Hyundai Tucson) المستعملة في السعودية إلى حوالي 17 ألف ريال سعودي، ولذلك فهي من أكثر الأنواع التي يتم ترشيحها لمحبي السيارات في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً للخصائص التي تتميز بها عن غيرها، والتي تتمثل في النقاط الآتية:

أولاً: تتوافر قطع الغيار الخاصة بها في الكثير من مراكز الصيانة.

ثانياً: تم صنع مكوناتها الداخلية من خامات عالية الجودة.

ثالثاً: تتميز بتصميمها الهجومي المستوحى من روح النترا (CNA) الجديدة.

رابعاً: ارتفاعها مناسب إلى حد ما عن الأرض، مما يناسب السير في العديد من البلاد المختلفة.

خامساً: تحتوي على العديد من أنظمة الأمان المختلفة.

مواصفات سيارة تويوتا كامري المستعملة في السعودية

بلغ سعر سيارة تويوتا كامري (Toyota Camry) المستعملة في السعودية إلى حوالي 10 ألف ريال سعودي، وهي من السيارات التي تنتمي إلى الجيل السابع الذي تم طرحه عام 2017، ونظراً لاختلاف مواصفاتها من فئة إلى أخرى، إلا أنها تتميز بالعديد من الصفات كان منها ما يأتي: