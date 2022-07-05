نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الروسي وفخامته.. سيارة لادا نيفا برونتو 2022 سيارة الدفع الرباعي وحش التضاريس ما مواصفاتها وإمكانياتها في المقال التالي

تتسابق شركات السيارات على إنتاج أفضل سيارات صديقة للبيئة ولكن هناك الكثير من الشركات التي تعمل على إنتاج سيارات تقليدية وذلك لأن لها شعبية كبيرة بين الكثير من المستهلكين ولذلك قامت شركة أفتوفاز الروسية بإنتاج سيارة لادا نيفا برونتو 2022 وهي متميزة للغاية وتحتوي على مواصفات رائعة، ولذلك تعتبر تلك السيارة من أكثر السيارات مبيعا خلال ذلك العام، واليوم سنعرض لكم مواصفات وإمكانيات سيارة لادا نيفا برونتو 2022 من خلال موقعنا. سيارة لادا نيفا برونتو 2022 تأتي السيارة بمحرك ذو أربع اسطوانات ١٧٠٠ سم ٣ وعلبة تروس يدوية وأيضا يوجد ناقل حركة متكامل يعمل على دفع السيارة بالكامل.

يحتوي محرك السيارة على ٨٣ أسطوانة وهي تعمل بالطاقة ويوجد بها عزم دوران يبلغ ١٢٩ نيوتن متر لكل متر وهي ممتازة للغاية.

تحتوي السيارة على كتاب مدرسي وهو أول كتاب لادا نيفا تم نشره عام ١٩٧٧.

تحتوي السيارة على إشارات انعطاف بلاستيكية وأيضا تحتوي على شبكة سوداء كبيرة.

تحتوي السيارة على عجلات مقاس ١٥ بوصة وتم صنعها من البلاستيك القوي وتحتوي على بعض الثقوب الصغيرة.

تحتوي السيارة على مقاعد مصنوعة من الجلد العالي الجودة وممتص للغبار ومضاد للبقع.

تحتوي السيارة على عازل صوتي جيد جدا وتحتوي على لوحة انبعاث للضوء موجودة في السقف وتحتوي على عجلات قوية جدا. مواصفات لادا نيفا برونتو 2022 تتميز السيارة بأنها تأتي بنصف قطر دوران ضخم ويبلغ ٤٩ طولا ويمكن قيادة السيارة بسهولة على مسارات المياه العميقة وأيضا على الطرق الصعبة.

تحتوي السيارة على كاميرا أمنية ومحركات كهربائية للنوافذ وذلة حتى تتعامل مع الأعمال الكهربائية.

تحتوي على عجلات قياسها ١٦ بوصة.

تحتوي السيارة على سقف مفتوح ومدخل هواء مرتفع لمحرك السيارة.

تحتوي السيارة على أغطية ممرات العجلات البلاستيكية ومصابيح فرامل أمامية غير قابلة للاحتراق.

يتميز مظهر السيارة بأنه تقليدي وذلك على الرغم من التجديدات الموجودة بها.

تحتوي السيارة على مكيف هواء ومدفئة مرتفعة الجودة.

تحتوي السيارة على شاشة لعرض المعلومات ويوجد بها الكثير من المداخل.

تحتوي السيارة على أنظمة أمان جيدة وعلى نظام انذار بها. عمر شويل - جدة الروسي وفخامته.. سيارة لادا نيفا برونتو 2022 سيارة الدفع الرباعي وحش التضاريس ما مواصفاتها وإمكانياتها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الروسي وفخامته.. سيارة لادا نيفا برونتو 2022 سيارة الدفع الرباعي وحش التضاريس ما مواصفاتها وإمكانياتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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