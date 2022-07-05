قنبلة الطرق الوعرة سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة بمواصفات وأسعار متميزة في السعودية

تعد سيارة تويوتا برادو 2022 الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا هي المفضلة الجديدة بين العملاء، وهي أكثر موديلات السيارات تقدمًا ذات الدفع الرباعي لأنها تتمتع بخصائص قيادة ممتازة وتوفر أداءً قويًا على الطرق وفي مختلف التضاريس وخاصة الطرق الوعرة، كما أن لديها عددًا من الميزات الفريدة التي تجعلها الخيار الأفضل لعشاق رحلات القيادة المبهجة السيارة متوفرة في صالات عرض عبد اللطيف جميل للسيارات ولها قدرات متقدمة وحديثة، كما أن لديها شبكة جديدة في منتصف الواجهة الأمامية وبعض الأضواء، واليكم المواصفات المتميزة في سيارة تويوتا برادو 2022

مواصفات تويوتا برادو 2023

قد تتمتع تويوتا برادو 2023 بمجموعة متنوعة من الميزات والمواصفات التي قد تميزها عن السيارات المنافسة، تشمل هذه الميزات:

تتوفر ثلاثة خيارات لمحركات تويوتا برادو 2023: 2.7 لتر بنزين 4 لتر بنزين ، و 3 لتر ديزل.

الفئة التي ينتمي إليها المحرك سعة 2.7 لتر بها أربع أسطوانات ويمكن أن تنتج 164 حصانًا.

محرك تويوتا برادو لديه عزم دوران أقصى يبلغ 246 نيوتن متر وعلبة تروس أوتوماتيكية.

يعمل بنظام الجر المتكامل ويستخدم 12.4 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أصبح ذلك ممكنًا بفضل نظام الجر المتكامل في السيارة والذي يسمح لها بالتسارع من حالة مستقرة إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ساعة واحدة وخمس عشرة ثانية.

بالنسبة لفئة تويوتا برادو 2023 التي تعمل بمحرك ديزل يبلغ حجم أسطوانةها 3 لترات.

يحتوي على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 482 رطلاً.

بالإضافة إلى ذلك ، فهي تعمل بجر متكامل ومجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي.

يتم استخدام 8.5 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تتسارع السيارة من التوقف إلى 100 كم / ساعة في 11.7 ثانية.

خصائص تويوتا برادو 2023

ينظر إليها التجار المعتمدون على أنها واحدة من أكثر السيارات موثوقية. مع العديد من معدات السلسلة فهي تقدم أداء جيد على الطرق الوعرة. تتمتع بإطار قوي يمنحها القدرة على التعامل مع الطرق الخاطئة والظروف الصعبة ومقاومة الصدمات. يتميز بتصميم خارجي أنيق وأنيق بالإضافة إلى التصميم الداخلي.

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