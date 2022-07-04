نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة كامري اكسنت كورولا وكيا للبيع في السعودية بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كامري اكسنت كورولا وكيا للبيع في السعودية بحد رخيص، توفرت اليوم المزيد من عروض السيارات المستعملة في حراج السعودية نسرد لكم أبرزها في السطور التالية، العرض الأول من مدينة الرياض على سيارة تويوتا كامري مستعمل 2013 مشت 222 ألف كم، ماكينة وجيربوكس على الشرط + مكيف بحالة ممتازة + فحص جديد واستماره ساريه، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان والجير يعمل بنظام أوتوماتيكي. المواصفات: مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط 16 إنش، وسائد هوائيه، منافذ للشحن والطاقة، حاجب شمس خلفي. وصل أعلى سوم إلى عشرين ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

وتضمن ثاني عروض اليوم للبيع سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2013 مشت 214 ألف كم ومتواجدة بمدينة جدة، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 108 حصان والجير يعمل بنظام أوتوماتيكي. المواصفات: إضاءات زينون، سنتر لوك أوتوماتيكي على الأبواب، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه نوافذ بتحكم كهربائي، تكييف يدوي، منافذ للشحن والطاقة + 4 مكبرات للصوت، جنوط مقاس 15 إنش. السيارة مسيومة بمبلغ 21 ألف ريال والبيع قريب.

تضمنت عروض الحراج لهذا الأسبوع أيضاً سيارة كيا ريو 2013 نص فل مشت 251 ألف كم ومتواجدة بالشرقية، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 109 حصان والجير أوتوماتيك. المواصفات: مكيف يدوي يعمل بكفاءة، وسائد هوائيه، جنوط 15 إنش، ابواب شفط، دخول ذكي بالريموت، زجاج كهرباء + سنترلوك، إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية من خلال الدريكسون، يو اس بي + سي دي + مدخل AUX، مقاعد مخمل. وصل أعلى سوم إلى 19 الف ريال والسعر المطلوب واحد وعشرين ألف ريال.

عروض حراج السيارات المستعملة

وتوفرت ضمن آخر عروض اليوم سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2013 مشت 274 ألف كم ومتواجدة بمدينة الرياض، البودي مرشوش بالكامل وجميع المحركات مفحوصة وبحالة طيبة، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير أوتوماتيكي. المواصفات: وسائد هوائية، أقفال آلي للأبواب، ابواب شفط، انارات زينون، نظام حماية من السرقة، صندوق خلفي كهربائي، نوافذ كهربائية، منافذ للشحن والطاقة، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 15 إنش. السعر المطلوب 22 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.