انت الان تتابع خبر اقوى سيارة SUV .. أسعار ومواصفات شانجان CS55 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أيقونة “شانجان” المميزة CS55 موديل 2022 إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية ، مما أدي الى وجود تغييرات فى القيمة السوقية للسيارة وذلك عن جميع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، عدا النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات CS55 موديل 2022، والتي ثبتت أسعارها عند القائمة السعرية السابقة.

مواصفات السيارة شانجان CS55 موديل 2022

قدمت السيارة “شانجان” CS55 موديل 2022 فى السوق المصري ، بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 156 حصانا، وعزم دوران 225 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات ، بالاضافة الى مكيف هواء، وقفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية .

وفيما يتعلق بوسائل الامان والسلامة ، فتأتي شانجان CS55 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الإلكتروني، مع دعم المركبة عند تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم في الجر، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

القيمة السعرية للسيارة شانجان CS55 موديل 2022 بعد الزيادة

أول فئة: شانجان CS55 “اوتوماتيك” موديل 2022 بقيمة قدرها 380 ألف جنيه.

أول فئة: شانجان CS55 “اوتوماتيك” موديل 2022 بقيمة قدرها 405 آلاف جنيه.

أول فئة: شانجان CS55 “اوتوماتيك” موديل 2022 بقيمة قدرها 425 الف جنيه.