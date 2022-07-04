انت الان تتابع خبر شوف اسعار ومواصفات تحفة ستروين الجديدة إيركروس C5 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة الرائدة “ستروين” C5 إيركروس إرتفاعاً فى الاسعار الامر يرجع الى قلة المعروض وزيادة الطلب ، وتعتبر السيارة من أفضل السيارات الـSUV ، وتقدم C5 إيركروس كأعلى اختيارات العلامة حالياً في السوق المحلي والتي دفعتها الزيادات السعرية المتتالية ليقترب سعرها الابتدائي من حاجز الـ600 ألف جنيه.

مواصفات السيارة ستروين الجديدة إيركروس C5

وتقدم السيارة “ستروين” C5 إيركروس فى مصر بمواصفات رائدة ، منها محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ، جهزت الكروس أووفر الفرنسية قياسياً بـ4 وسائد هوائية مع أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر .

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي لـ “ستروين” C5 إيركروس ، فتأتي بحساسات إضاءة للمصابيح الأمامية الهالوجينة وإضاءة الـLED النهارية والخلفية واعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة أما من الداخل فحصلت على شاحن لاسلكي وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث ومثبت سرعة مع بدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة المكسوة بالجلد.

وفيما يتعلق بسعر السيارة فقد أعلن الوكيل المحلي فى مصر ان الأسعار الرسمية الحالية لستروين C5 إيركروس تبدأ من 594,900 جنيه وتقدم الفئة الثانية مقابل 664,900 جنيه أما الفئة الأعلى تجهيزاً فبلغ سعرها 714,900 جنيه.