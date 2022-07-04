انت الان تتابع خبر افضل هاتشباك فى السوق.. اسعار ومواصفات سوزوكي سويفت 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد العلامة التجارية “سوزوكي” إرتفاعاً فى القيمة السوقية لسيارتها الرائدة سويفت موديل 2022 ، والتى يقدمها الوكيل المحلي فى مصر من خلال بأربع فئات من التجهيزات خلال يوليو الجاري ، تتوفر سويفت بسعر يبدأ من 277.5 ألف جنيه للفئة الأولى، و 287.5 ألف جنيه للفئة الثانية، و 297.5 ألف جنيه للثالثة، و 307.5 ألف جنيه للأعلى تجهيزا.

مواصفات السيارة سوزوكي سويفت 2022

وتتميز ايقونة “سوزوكي” الجديدة سويفت 2022 بمواصفات جبارة ، حيث تأتي بمحرك سحب طبيعي رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 84 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات ، وبفضل طاقة محركها، تستطيع سوزوكي سويفت الجديدة الوصول إلى 100 كم/س من الثبات في 12.9 ثانية، فيما تستهلك في المتوسط 6.2 لتر لكل 100 كم.

وتحتوي تحفة “سوزوكي” سويفت 2022 على باقة مميزة من التجهيزات ، منها فرامل ABS المانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، ونظام BA لمساعدة الفرامل ، كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل الراحة والترفيه منها تكيف ثنائي النطاق أوتوماتيك وراديو ومدخل USB وبلوتوث وسماعات رباعية، فضلًا عن زر إيقاف/ تشغيل المحرك ومرايا ضم كهربائية وإشارات بالمرايا وحساسات ركن خلفية ومصابيح ضباب أمامية.​​