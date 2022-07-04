نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم وضمان 3 سنوات سيارة مستعملة بقسط 954 ريال وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص سعر في السعودية، متوفر عدد كبير من السيارات المستعملة والتي لها تمويل للمواطنين والمقيمين بقسط شهري يتم إيداعه كل شهر، والكثيرون من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة يبحثون عن سيارات مستعملة بسعر جيد، ويكون بها جميع الكماليات التي يبحثون عنها وآمنة لحماية جميع أفراد العائلة، والسيارات المستعملة بدون مقدم ولك ضمان حتى ثلاث سنوات بعد حصولك عليها، ويوجد سيارات لجميع الموديلات التي تبحث عنها، ويمكنك أن تجد سيارة أحلامك بسعر مناسب لك.

سيارة مستعملة بدون مقدم

عروض سيارات مستعملة كثيرة لتويوتا وعدد كبير من باقي أنواع السيارات لموديلات من 2019 وحتى 2021، والعديد منهم بتمويل ودفع قسط شهري بسيط لمدة طويلة، سيارات مستعملة موديل 2020، وبأقل راتب سوف تمتلك سيارتك الخاصة في أقل وقت وبإجراءات ميسرة، قروض للنساء الموظفات وربات المنزل، واليوم سوف نتحدث عن عرض سيارة تويوتا موديل 2019 يارس بقسط شهري 954 ريال سعودي وبضمان ثلاث سنوات ولا تحتاج إلى كفيل وتأمين شامل للسيارة وبدون دفع أي دفعات أولى، فقط سوف تحصل على سيارتك في حال إذا كنت مستوفي جميع الشروط المعلن عنها من قبل الشركة التي توفر التمويل للسيارات المستعملة.

سيارة تويوتا 2019

السيارة داخل العروض المستعملة لونها أبيض وأوتوماتيك، تويوتا يارس ومتواجدة في جدة، وعدد خطواتها 200 ألف كيلومتر، وهي سيدان، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، ويبدأ القسط الشهري لها من 900 ريال وعلى أن يتم السداد خلال 54 شهرا، والدفعة الأخيرة للتملك هي 7,850 ريال، ويبلغ سعر السيارة 59,336 ريال، والتقسيط متاح لك إذا كنت مواطن أو مقيم من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، وهي من أفضل وأقوى الشركات التي تقدم عروض سيارات بسعر مميز ومنافس، وسوف تحصل على التمويل للسيارة بدون كفيل في حالة إذا كان السجل الائتماني نظيف، والراتب لا يقل عن 3000 ريال.

خطوات التقديم لطلب السيارة المستعملة

في البداية سوف تقم بالدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات، واختيار تمويل السيارات المستعملة بالتقسيط المريح، واختيار السيارة المتواجدة داخل العرض ورقم خدمة العملاء هو 8002442211 لتقم من خلاله بالتواصل مع خدمة العملاء واختيار السيارة التي تريدها والحصول على المعلومات والاستفسارات عن العروض المتوفرة، كما يمكنك إلقاء النظرة على عروض السيارات الجديدة 2023 فهي متوفرة داخل الشركة لتحصل على الأفضل دائما لك ولجميع أفراد عائلتك.