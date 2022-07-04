انت الان تتابع خبر حبيبة المصريين.. ارتفاع جديد في أسعار هيونداي أكسنت RB والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “هيونداي” اكسنت RB موديل 2023 الى فئة السيارات السيدان المجمعه محلياً فى السوق المصري ، وقد أعلن الوكيل المحلي للسيارة عن إرتفاع القيمة السعرية للسيارة بلغت من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية.

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت RB

وتتميز تحفة “هيونداي” الجديدة اكسنت RB موديل 2023 بإعتمادها على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى لـ 185 كم/ساعة .

وبالنسبة لأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023 كالأتي:

أول فئة: GL بسعر 305 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه بزيادة 5000 آلاف جنيه.

ثاني فئة: SR بسعر 315 ألف جنيه بدلاً من 310 ألف جنيه بزيادة 5000 آلاف جنيه.

ثالث فئة: DAB ABS بسعر325 ألف جنيه بدلاً من 319 ألف جنيه بزيادة 6000 آلاف جنيه.

رابع فئة: “هاي لاين” بسعر 335 ألف جنيه بدلاً من 329 ألف جنيه بزيادة 6000 آلاف جنيه.

خامس فئة: بسعر 345 ألف جنيه بدلاً من 339 ألف جنيه بزيادة 6000 جنيه.