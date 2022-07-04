انت الان تتابع خبر أحدث سيارة عائلية.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 برو في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر وكيل العلامة التجارية “شيري” عن رفع اسعار السيارة تيجو 8 برو موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 25 آلاف جنيه .

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 برو في مصر

وتعتمد تحفة “Chery” الجديدة تيجو 8 برو موديل 2022 ، فى قوتها على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 197 حصان، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم 290 نيوتن.متر عند 2000 إلى 4000 لفة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT بـ 7 سرعات.

وتضم أيقونة “شيري” تيجو 8 برو موديل 2022 ، وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية، مع مكابح مضادة للانغلاق، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا، ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومكابح يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لمكابح اليد ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية، ورؤية 360 درجة لمحيط السيارة، وجهاز تحذير المسافة الأمامية .

وبخصوص أسعار تحفة “شيري” الجديدة تيجو 8 برو 2023

أول فئة: “Comfort” بسعر 550 ألف جنيه بدلاً من 525 ألف جنيه

ثاني فئة: “Luxury” بسعر 600 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه

ثالث فئة: “Flag Sheep” بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 605 ألف جنيه