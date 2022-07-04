انت الان تتابع خبر مواصفات واسعار السيارة شانجان ألسفن في السوق المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الوكيل المحلي للسيارة المميزة “شانجان” ألسفن بيان بشأن زيادة أسعار السيارة على جميع الفئات المتوفرة فى السوق المصري ، والجدير بالذكر ان السيارة تنتمى إلى فئة السيدان داخل السوق المحلى، بزيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه.

الاداء الفني شانجان ألسفن في السوق المصري

وتدعم السيارة بمواصفات رائدة حيث تضم تحفة “شانجان” ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

وفيما يتعلق بعوامل الامان والسلامة ، فتحتوي السيارة “شانجان” ألسفن موديل 2022، فيأتى منها فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

وفيما يتعلق بأسعار شانجان ألسفن الجديدة فى مصر كالأتي:

أول فئة: النسخة L1 “اوتوماتيك” بسعر 230 الف جنيه بدلا من 227 الف جنيه .

ثاني فئة: النسخة L2 “اوتوماتيك” بسعر 250 الف جنيه بدلا من 247 الف جنيه .

ثالث فئة: النسخة L2 “اوتوماتيك” بسعر 270 الف جنيه بدلا من 267 الف جنيه .