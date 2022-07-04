انت الان تتابع خبر بالاوفر برايس.. ارتفاع أسعار نيسان قشقاي 2022 في مصر 40 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السيارة المميزة “نيسان” قشقاي موديل 2022 إقبالاً كبيراً الفترة الماضية ، مما ادى الى زيادة قيمتها السعرية على كل الفئات المتوفرة فى السوق المصري ، وأعلن وكيل شركة نيسان ، رفع اسعار السيارة قشقاي موديل 2022 والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ” SUV ” داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 40 آلاف جنيه .

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2022

ووفقاً لما اعلن عنه الوكيل المحلي لـ “نيسان” قشقاي موديل 2022 ، فإنها تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل بتقنية الدفع الامامي .

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة “نيسان” قشقاي موديل 2022 ، فتضم شاشة عرض الوسائط تتراوح بين 8 و 9 بوصة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وكاميرا 360 درجة للفئة عالية التجهيز، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف .

وبالنسبة لأسعار نيسان قشقاي موديل 2022 كالأتي:

أول فئة: موديل 2022 “Visia” بسعر 579 ألف جنيه ألف جنيه بدلاً من 539 ألف جنيه .

ثاني فئة: موديل 2022 “Accenta” بسعر 614 ألف جنيه بدلاً من 574 ألف جنيه .

ثالث فئة: موديل 2022 “Tekna” بسعر 654 ألف جنيه بدلاً من 614 ألف جنيه .