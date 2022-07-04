انت الان تتابع خبر تصل الى 15 الف جنيه.. زيادة جديدة فى أسعار هافال جوليان الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الواضح ان ازمة ارتفاع اسعار السيارات فى مصر سوف تستمر لفترة طويله ، حيث أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها وأعلن وكيل شركة هافال رفع اسعار السيارة جوليان موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ” SUV ” داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت 15 آلاف جنيه .

مواصفات هافال جوليان موديل 2022

تضم السيارة مواصفات رائدة حيث تعتمد فى قوتها على محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات .

وتحتوي تحفة “هافال” جوليان موديل 2022 ، على باقة مميزة من وسائل الامان والحماية من بينها ، فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج EBDالخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة لنظام الثبات الالكتروني ESP، وخاصية دعم المكابح BA، مع مثبت سرعة .

وبخصوص أسعار هافال جوليان الجديدة كالأتي:

أول فئة: موديل 2023 “ستاندرد” بسعر 440 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه

ثاني فئة: موديل 2023 “ديلوكس” بسعر 475 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه

ثالث فئة: موديل 2023 “ديلوكس SR” بسعر 505 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه

رابع فئة: موديل 2023 “هاي ديلوكس” بسعر 530 ألف جنيه بدلاً من 515 ألف جنيه