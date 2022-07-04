سيارات هيونداي للبيع مستعملة في السعودية بسعر رخيص 6500 ريال وطالع

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هيونداي للبيع مستعملة في السعودية ،تعد سيارات هيونداي من أشهر السيارات الموجودة في السوق العالمي والدولي والمحلي، وذلك يرجع إلى قوة ومتانة صنع هيكلها والتصميم الداخلي المقصورة الرائع، وتعد من السيارات الموفرة في جميع المجالات وأسعارها مناسبة للغاية أمام مثيلاتها من السيارات المنافسة، نعرض جميع فئات سيارات هيونداي المستعملة في السوق السعودي بسعر رخيص. هيونداي للبيع مستعملة في السعودية هيونداي النترا موديل ٢٠١٦ مستعملة للبيع سيارة سيدان ومن أشهر السيارات الموجودة في الساحة العالمية والأكثر شهرة في دول الخليج والشرق الأوسط، تأتي بمحرك يسع ١٦٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، وتنتج قوة ١٢٥ حصان وقوة عزم دوران ١٥٤ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الخبر بمنطقة الصواري.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والهارج، توجد بعض الخدوش في الهيكل الخارجي نتيجة للاستعمال.

سعر هيونداي النترا مستعملة في السعودية 6500 ريال. هيونداي تراجيت موديل ٢٠٠٣ مستعملة للبيع محرك تراجيت قوي حيث يسع من الوقود ٢٠٠٠ سي سي ليولد تيربو ١٤٠ حصان، أما عن ناقل الحركة فهو يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ١٩٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة عتيقة.

السيارة بحالة جيدة، توجد بعض العيوب في الهيكل الخارجي نتيجة الاستهلاك ، والدهان أصلي.

تحتوي السيارة على مكيف، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس بي، شاشة وسائط، مثبت سرعة، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، انذار ضد السرقة.

سعر هيونداي تراجيت مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. هيونداي ستاريكس اتش اي موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع تعمل السيارة على محرك ٢٤٠٠ سي سي وتنتج قوة ١٤١ حصان وقوة عزم دوران ٣٦٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي خماسي السرعات رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ١٤٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الهفوف بمنطقة الطرف.

السيارة بحالة جيدة لا تشتكي من أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الفرامل، مصابيح ضوئية، شاشة وسائط.

سعر هيونداي ستاريكس Hi مستعملة في السعودية 8 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي للبيع مستعملة في السعودية بسعر رخيص 6500 ريال وطالع - ثقفني

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