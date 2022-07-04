“الأفضل” دليل على عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 تويوتا وهيونداي وكيا

نقدم لكم عبر ثقفني، قائمة تضم عدد من عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 تويوتا وهيونداي وكيا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حيث تفصلنا عدد من الأيام على استقبال أول أيامه، تقوم العديد من شركات السيارات والمعارض بالإعلان عن عروضها الخاصة بهذه المناسبة، ويهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة بشكل متواصل في التعرف على أجدد العروض وأحدثها، وذلك من أجل الاستفادة من العروض والتخفيضات والمميزات التي تقدمها شركات السيارات، كما أن هناك عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة بسعر الكاش، وتتوفر عدة عروض من قبل معارض وشركات السيارات للعملاء الراغبين في اقتناء هذه السيارات بدون فوائد، وفي السطور التالية نستعرض لكم دليل يشمل على الكثير من السيارات.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022

يحرص الكثير من العملاء الغير قادرين على شراء سيارات جديدة كاش، بالتعرف على عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022، وذلك حتى يتمكن من الحصول على السيارة التي يرغب في شرائها دون دفع أي زيادة بأقساط شهرية مريحة، ويوجد العديد من العروض على عدد من الموديلات والماركات التي يمكن للعميل الاختيار من بينها السيارة التي تلائم وتناسب الإحتياجات الخاصة به، ونستعرض لكم عروض سيارات تقسيط على سيارات كيا وهيونداي وتويوتا، كما أن شركة عبد اللطيف جميل توفر عدد آخر من العروض، ويمكن استغلال هذه العروض والاستفادة من التخفيضات والمميزات التي تضعها الشركات مثل خدمة الصيانة المجانية لمدة 5 سنوات.

عروض هيونداي 2022 تقسيط بسعر الكاش

تعد شركة هيونداي من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية وعلى مستوى العالم، كما أنها سجلت رقما كبيرا في المبيعات على مدار العام، وتتضمن الشركة سيارات تويوتا، هوندا، نيسان موتورز، أكسنت، سوناتا، توسان وغيرها من الموديلات والماركات، وتتميز سيارات هيونداي بالقوة والمتانة، كما أنها تلبى احتياجات عدد كبير من الفئات، ويوجد للشركة وكلاء وفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن العروض تتجدد في العديد من المناسبات، حيث تعلن شركات السيارات عن عروض من فترة لأخرى وذلك من أجل جذب المزيد من العملاء وتحقيق نسبة مبيعات بشكل أكبر، ونتعرف على أحدث العروض في السطور التالية.

عرض سيارة أكسنت 2022 وتبلغ قيمة الأقساط كل شهر نحو 799 ريال، ويوجد ضمان على السيارة لمدة 60 شهر.

عرض سيارة توسان 2022 وتبلغ قيمة القسط الشهري 1199 ريال، ويتميز العرض بحصول العميل على فترة صيانة مجانية لمدة 36 شهر.

عرض هيونداي سوناتا تصل قيمة القسط الشهري إلى 1299 ريال، بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية، وضمان على السيارة لفترة 60 شهر.

عروض كيا 2022 تقسيط بسعر الكاش

عرض سيارة كيا ريو هاتشباك يبلغ القسط الشهري نحو 1019 ريال، ويصل سعر السيارة الإجمالي إلى 54933 ريال.

عرض سيارة كيا سيلتوس ويبلغ قيمة القسط شهريا 1463 ريال ويلغ السعر الإجمالي 78948 ريال.

سيارة كيا كي فيف والقسط الشهري يصل إلى 1676 ريال وسعر السيارة الإجمالي نحو 90338 ريال.

عرض كيا تيلورايد، وقيمة القسط الشهري نحو 2772 ريال فيما يبلغ سعر السيارة الإجمالي 146.798 ريال.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 تويوتا