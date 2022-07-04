انت الان تتابع خبر للعشاق.. أسعار ومواصفات أرخص سيارات هاتشباك في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل العديد من العائلات الصغيرة والشباب، شراء سيارات هاتشباك، التي تكون مناسبة لهم، ونقدم للمتابعين مواصفات وأسعار أرخص 6 سيارات هاتشباك في مصر.

مواصفات وأسعار أرخص سيارات هاتشباك في مصر

سوزوكي سيليريو

تبدأ أسعارها من 217 ألف جنيه، و بمحرك 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، بقوة 66 حصان، وعزم أقصى 90 نيوتن / متر عند 3500 لفة بالدقيقة، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو سانديرو

تقدم الفئة الوحيدة من رينو سانديرو الهاتشباك بسعر رسمي 295 ألف جنيه.

سانديرو مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بقوة 110 حصان، عزم أقصي 148 نيوتن.متر عند 3750 لفة بالدقيقة، وتستهلك في المتوسط 5.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 179 كم/س.

سوزوكي سويفت

سعرها يبدأ من 277 ألف و 400 جنيه، بمحرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان، عزم أقصى 113 نيوتن/ متر عند 4800 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات، تتسارع سيارة سوزوكي من الثبات حتى 100 كم /س خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 165 كم /س.

سوزوكي اسبريسو

يمكن شراء سيارة سوزوكي بسعر رسمي 188 ألف جنيه.

تقدم السيارة بمحرك صغير 3 سلندر سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصان وعزم أقصى 90 نيوتن متر عند 3500 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

هيونداي I10

يمكن شراء الفئة الأولى من سيارة هيونداي الهاتشباك بسعر رسمي 275 ألف جنيه.

هيونداي i10 مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 84 حصان، مع عزم 117 نيوتن متر، مرتبط عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٥ نقلات.

سوزوكي ألتو

تقدم سيارة سوزوكي الهاتشباك كواحدة من أرخص السيارات الجديدة في مصر بشكل عام، تقدم من فئة واحدة بسعر رسمي 160 ألف جنيه.

تقدم ألتو بمحرك صغير 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. تستهلك سيارة سوزوكي الصغيرة في المتوسط 3 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.