نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات وصل مصر والسعودية…سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها الجبارة وأسعار غير قابله للتنافس في المقال التالي
سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2023 وأهم مواصفاتها ومميزاتها الجبارة، هي السيارة الجديدة التي أعلنت عنها شركة تويوتا في الفترة الأخيرة، كما أن الجميع في انتظار تلك السيارة بالأخص الأشخاص التي تحب السيارات الفخمة والراقية، حيث أن السيارة بها العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة بإمكانها السير في الأماكن العسيرة والصعبة بكل سهولة، وأكثر ما يميز تلك السيارة هو هيكلها الخارجي الجذاب، كما أن يتوقع الكثيرون من الأشخاص نزول السيارة بكافة الأسواق العلمية والمحلية من بداية شهر أغسطس القادم، وسوف نتحدث عن السيارة وأهم مواصفاتها في السطور القادمة.
سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2023 وأهم مواصفاتها
يبحث العديد من الأشخاص عن وجود سيارة فاخرة ولديها الكثير من المواصفات المذهل التي تجعل الكثير من المشترين يقبلون عليها، سوف نعرض كافة مواصفات السيارة فيما يأتي:ـ
- سوف تطلق شركة تويوتا من السيارة الجديدة نسختين تعمل أحدهما بالوقود أما النسخة الأخرى فهي تعمل هجينة.
- السيارة مزودة بمحرك بست إسطونات أو ثمانية.
- السيارة بها وسائل كثيرة من وسائل الأمان والسلامة.
- تحتوي السيارة على شبكة عمودية موجودة في أمام السيارة ومصابيح تحدثت وهي أيضًا موجودة في الأمام، يتوفر في السيارة أيضًا مصابيح ضبابية مزينة بخطوط سوداء.
- يوجد في سقف السيارة شبكة سوداء لتضع عليها جميع أغراض الركاب عند السفر إلى أي مكان.
- تمتلك السيارة مساحة كبيرة وواسعة للغاية ليشعر الركاب براحة أكبر.
- يوجد بالسيارة أنظمة الترفيه الحديثة والمتطورة.
- السيارة متوفرة بطول 4850 سم وعرض يبلغ حوالي 1980 سم.
- السيارة مزودة بعجلة قيادية تسمح للتغيير في أي وقت.
سعر سيارة لاند كروزر برادو 2023
- توجد سيارة تويوتا لاند كروزر برادو في جميع الأسواق العالمية وذلك بسبب كثرة محبي سيارة تويوتا في جميع أحاء العالم، ولكن تتغير الأسعار من سوق لأخر لاختلاف البلدان الموجودة بها.
- فسعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 165 ألف ريال ولا يزداد ثمن السيارة عن 221 ألف ريال سعودي.
- أما في أسواق جمهورية مصر العربية فيبدأ سعر السيارة من 825 ألف جنية حتى 1105000 جنيه مصري.
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