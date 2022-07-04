نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات سيدان وعائلية للتنازل بدون مقابل مع أقساط شهرية مُيسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات سيدان وعائلية للتنازل بدون مقابل مع أقساط شهرية مُيسرة، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا لاندكروزر gxr موديل 2021 طالع ممشاها 33000 كم، الماكينة 6 اسطوانات حجمها 4000 سي سي تولد قوة 271 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة وكالة بالكامل مع تكييس المراتب وتلبيس الأرضية جلد فاخر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط 17 إنش، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف متعدد المناطق، نظام تثبيت سرعة، تشغيل محرك السيارة بكبسة زر، دخول السيارة بالريموت، مقاعد في الصف الثالث، دريكسون متعدد الأغراض، بطاقة ذاكرة، بلوتوث، تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة متوفرة بالرياض للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 2741 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط ومتبقي سداد 48 قسط + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط على 24 شهر قيمتها 80 ألف ريال.

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تتوفر للتنازل سيارة هافال H9 موديل 2021 طالع ممشاها ستة آلاف كم، الماكينة turbo رباعية الاسطوانات حجمها 2.0 لتر وتولد قوة 250 حصان، السيارة تعمل بنظام دفع 4×4 وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات. تتميز بكاميرا امامية وخلفية، حساسات امامية وخلفية، دبل خفيف، دبل ثقيل، ديفلوك، خاصية تشغيل السيارة عن بعد، نظام التوقف التلقائي، جنوط المونيوم 18 انش، 7 مقاعد جلد، نظام انذار ضد السرقة، 8 وضعيات قيادة لمقعد السائق مع نظام ذاكرة، فتحة سقف، نظام الكتروني للتحكم في الثبات، تكييف أوتوماتيكي مُوزع على 3 مناطق بالسيارة، وسائد هوائية أمامية مزدوجة، رادار، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، نظام التحكم في الانعطاف. السيارة متوفرة بجيزان للتنازل بدون مقابل من خلال بنك الراجحي بقسط شهري 1618 ريال، تم سداد مقدم 11 ألف ريال + 8 أقساط ومتبقي 27000 ريال دفعة أخيرة + 52 قسط.

تتوفر للتقبيل سيارة هوندا اكورد 2020 فل كامل طالع عدادها 54000 كم، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قوة 247 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، وسائد هوائيه، ليد، جنوط 17 انش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، اتصال بالبلوتوث و4 مكبرات الصوت، عرض المعلومات على الزجاج، اطارات فاخرة وفتحة سقف، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، مقاعد رياضية مكسوة جلد. السيارة متوفرة للتقبيل على الراجحي بقسط شهري ألفي ريال ومتواجدة بمدينة الرياض، عدد دفع أقساط سنة ومتبقي سداد أقساط 4 سنوات + 57000 ريال دفعة نهائية للتملُك.

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تتوفر للتنازل عن طريق الاهلي سيارة هيونداي ازيرا 2020 ستاندر طالع عدادها 142000 كم، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قوة 290 حصان والقير اوتوماتيك. تتميز بنظام تثبيت للسرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، سنتر لوك، نوافذ كهرباء، تحكم من الدريكسون، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي وبلوتوث، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، وسائد هوائيه و فتحة سقف بانوراما، حساسات خلفيه، كاميرا خلفية، جنوط 18 انش وإنارات ليد بالاضافة إلى مكيف متعدد المناطق. السيارة متوفرة للتنازل تقسيط بدون شروط وقيمة القسط الشهري 1866 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 26 قسط ومتبقي سداد 34 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 14 ألف ريال.