الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022 السيارة الجبارة في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022 ، كشفت الشركة الرائدة عن إصدار سيارة كيا جراند سيراتو 2022 لسوق السيارات السعودي بنسخة معدلة مع كثير من اللمسات العصرية الجديدة والتقنيات العالية التي جعلتها تكون في المقدمة أكثر من الأوقات الماضية.

بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بكثير من المزايا التي جعلتها واحدة من أشهر السيارات داخل المملكة العربية السعودية وكثير من البلدان حول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى مواصفات ومميزات السيارة التي جعلتها أن تصل لهذا المستوى الرائع.

الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022

تندرج تلك السيارة تحت فئة سيارات سيدان المدمجة التي قد اطلق الجيل الأول منها في العام 2003 حتى وصلت إلى إطلاق الجيل الرابع الذي تم الكشف عنه في بداية العام 2018 والذي مازال موجود حتى هذا الوقت، كما أن السيارة تمثل مزيج فريد من نوعه من خلال المظهر والداخلي والخارجي والمواصفات المتعلقة بالمحرك ووسائل الأمان وترفيه.

مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022

تتمتع تلك السيارة بكثير من المواصفات التي تؤهلها إلى أعلى مستوى ومن ضمن المواصفات التي تمتلكها سيارة كيا سيراتو 2022 ما يلي: