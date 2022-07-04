الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022 السيارة الجبارة في السعودية بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022 ، كشفت الشركة الرائدة عن إصدار سيارة كيا جراند سيراتو 2022 لسوق السيارات السعودي بنسخة معدلة مع كثير من اللمسات العصرية الجديدة والتقنيات العالية التي جعلتها تكون في المقدمة أكثر من الأوقات الماضية.
بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بكثير من المزايا التي جعلتها واحدة من أشهر السيارات داخل المملكة العربية السعودية وكثير من البلدان حول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى مواصفات ومميزات السيارة التي جعلتها أن تصل لهذا المستوى الرائع.
الوحش اليابانى الكاسر.. كيا جراند سيراتو 2022
تندرج تلك السيارة تحت فئة سيارات سيدان المدمجة التي قد اطلق الجيل الأول منها في العام 2003 حتى وصلت إلى إطلاق الجيل الرابع الذي تم الكشف عنه في بداية العام 2018 والذي مازال موجود حتى هذا الوقت، كما أن السيارة تمثل مزيج فريد من نوعه من خلال المظهر والداخلي والخارجي والمواصفات المتعلقة بالمحرك ووسائل الأمان وترفيه.
مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022
تتمتع تلك السيارة بكثير من المواصفات التي تؤهلها إلى أعلى مستوى ومن ضمن المواصفات التي تمتلكها سيارة كيا سيراتو 2022 ما يلي:
- تمتلك السيارة ثلاثة من المحركات المختلفة فالأول منها مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعة 1.6 لتر ما يعادل 1600 سي سي.
- يقوم بتوليد قوة 123 حصان مزود بناقل حركة تتابعي مستمر.
- بدفع أمامي للعجلات وتصل نسبة استهلاكه للوقود 18.6 كم/ لتر.
- بينما المحرك الثاني لها فهو متكون من 4 أسطوانات تصل سعة 2.6 لتر يولد قوة 152 حصان مرتبط بناقل حركة تتابعي.
- معدل استهلاكه للوقود 18.6 كم/ لتر ويأتي المحرك بدفع أمامي للعجلات.
- أما المحرك الثالث من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.6 لتر بقوة 204 حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ويقوم باستهلاك الوقود بمعدل 18.6 كم/ لتر.
- تأتي سيارة كيا سيراتو بتصميم خارجي يعكس ملامح التطور فقد حصلت على مصابيح أمامية حادة الشكل مدعمة بتقنية الليد.
- بالإضافة إلى أنها توحي الانحناءات بغطاء المحرك بمظهر انسيابي تتميز به السيارة.
- تحتوي على مصدات أمامية وخلفية جديدة مع كثير من فتحات التهوية المدمجة بالتصميم أنيق وجذاب.
- يوجد بها مساند لليدين ومكيف عادي وفتحات تكييف خلفية.
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