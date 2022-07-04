نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات 2023 بدون مقدم وقسط يبدأ من 923 ريال والقسط الأول والثاني مجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات جديدة بسعر منخفض وبدون مقدم، فيبحث عدد كبير من الأفراد من المواطنين والمقيمين عن أفضل أنواع السيارات التي تكون آمنة لجميع أفراد الأسرة، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير برنامج المزاولة للتمويل الشخصي، والذي بناء عليه قامت بعض الشركات والبنوك داخل المملكة العربية السعودية بتقديم تمويل سيارات بمبلغ مالي واختيار سيارتك التي تريدها بأقل قسط شهري، بجانب أن هناك عروض تقدمها معظم الشركات أو البنوك في كل شهر لتناسب جميع الأفراد.

عروض سيارات جديدة بدون مقدم

احصل على أفضل أنواع السيارات الجديدة بسعر مميز جدا لك ولجميع أفراد أسرتك، سيارة مستعملة بدون كفيل، وسوف يتم دفع القسط الأول والثاني عنك، والذي سوف يتم احتسابه من الأقساط الشهرية والتي سوف تستمر حتى 60 شهرا بناء على عروض الشركة، وإليك أفضل أنواع السيارات التي سوف تحصل عليها ومنها سيارات سوزوكي 2023 بسعر مناسب، تمويل نقدي سريع أون لاين، ومن ضمن أنواع السيارات هي سيارة ديزاير 2023 بقسط شهري 923 ريال، بالينو 2023 بقسط شهري 1,028، سيارة ارتيجا 2023 بدفعات شهرية 1,352 ريال، سيارات فيتارا بأقساط شهرية 1,626 ريال، جمني بقسط 1,751 ريال.

شروط السيارات الجديدة

التمويل بدون كفيل في حالة إذا كان السجل الائتماني بدون تعثرات.

لا يوجد عليك أي ديون للبنوك الأخرى.

مسموح للمواطنين والمقيمين من جميع الفئات.

الراتب الشهري يبدأ من 3000 ريال.

حساب بنكي خاص باسمك.

العمل بوظيفة حكومية لمدة شهر قبل طلب التمويل.

تكون على رأس العمل بوظيفة خاص لمدة ثلاثة أشهر.

عروض سيارات مستعملة

بعض الشركات قامت بتوفير عروض السيارات المستعملة لمن يبحث عنها بسعر مخفض، ويمكن أن تتقدم لطلب السيارة المستعملة إذا كانت بحالة جيدة وسعر مناسب لك، سيارة مستعملة موديل 2021، وتأخذ تمويل من شركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً، وتقم بالسداد شهريا بأقساط ميسرة، والشركة تقدم كل ما هو جديد ومفيد لجميع العملاء من السعوديين والغير سعوديين.

كيفية الحصول على تمويل السيارات

يتم تقديم المستندات من صورة الهوية وتكون سارية وطبق الأصل، وصورة من الإقامة وسارية وتاريخها لا يتخطى ثلاثون يوما، وصورة من رخصة القيادة باسم المتقدم، أو يمكنك اختيار سائق أخر ولكن بناء على تعليمات الشركة، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وتعبئة نموذج طلب السيارة المعروض من قبل العروض المتوفرة من الشركة، التي دائما تسعى جاهدة لتقدم كل ماهو أفضل لراحة العملاء، ويتم تقديم الطلب إلى الشركة حتى يتم الفحص للتأكد من الأهلية والموافقة عليه، وسوف تمتلك سيارتك بإجراءات ميسرة، كما يمكنك التواصل مع خدمة عملاء عبد اللطيف جميل داخل ا لمملكة من على الرقم 8002442211 لمزيد من الاستفسارات.