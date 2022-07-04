بسعر 20 الف ريال ارخص سيارات شفروليه مستعملة بدون عيوب وحالات جيدة في جدة

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ارخص سيارات شفروليه مستعملة في السعودية، يلجأ بعض مالكي السيارة إلى عرض سياراتهم على الإنترنت حتى يراها الأشخاص التي ترغب في الحصول على سيارة مستعملة بإمكانيات مناسبة، والإنترنت أصبح هو السوق الأكثر وصولًا إلى عدد كبير جدًا من الأشخاص، فكلنا نستخدم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأصبح بفضله عملية البيع والشراء أكثر سهولة والتواصل سهلًا وسنقدم فيما يلي أبرز مواصفات السيارات المقدمة. ارخص سيارات شفروليه مستعملة بدون عيوب 1. سيارة شفروليه امبالا 3.6L LS 2018 مستعملة تم إصدار السيارة في عام 2018 ويمكنها السير حتى 52 ألف كيلو متر مسافة.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

سعر بيع السيارة يبدأ من 74 ألف ريال سعودي ومتوفرة في مدينة جدة.

نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.

يمكنكم الاتصال مع مالك السيارة من خلال الرقم المرفق في الصورة وهو +966580356148. 2. سيارة شفروليه تاهو LS 2WD 2018 مستعملة أبرز مواصفات السيارة:- في عام 2018 تم إصدار السيارة.

تم تصميم السيارة بموتور قوي ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 37 ألف و675 كيلو متر.

تعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ووقود البنزين.

تتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي.

تتوفر في مدينة جدة بسعر 145 ألف و350 ريال سعودي.

للتواصل والتساوم مع مالك السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +966580356148. 3. سيارة شفروليه أفيو 1.4L LS Automatic 2016 مستعملة تم إصدار السيارة بشكل نهائي إلى جميع أسواق السيارات في عام 2016م.

يمكن أن تقطع السيارة مسافة تصل إلى 103 ألف و442 كيلو متر.

تتميز السيارة بلونها الأبيض بدون خدوش وتحتوي ايضا علي ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي.

تتكون من 4 أبواب بينما نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.

سعر السيارة يبدأ من 20 ألف ريال سعودي في مدينة جدة.

في حالة رغبتم في شراء السيارة يجب الاتصال على رقم +96680356148. 4. سيارة شفروليه امبالا 3.6L LS 2018 مستعملة يمكن أن تقطع السيارة مسافة تصل إلى 41 ألف و830 كيلو متر.

تم إصدار السيارة في عام 2018م وسعرها يبدأ من 78 ألف و350 ريال سعودي.

تتكون من أربعة ألوان ولونها الخارجي أبيض ونوع الوقود بنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي.

تتوفر في مدينة جدة وعليكم الاتصال برقم 0580356148 إذا رغبتم في شراء السيارة. عمر شويل - جدة بسعر 20 الف ريال ارخص سيارات شفروليه مستعملة بدون عيوب وحالات جيدة في جدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر 20 الف ريال ارخص سيارات شفروليه مستعملة بدون عيوب وحالات جيدة في جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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