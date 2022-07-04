مواصفات land cruiser prado 2023 تعرف على موعد نزول برادو 2023 وسعرها في الأسواق

مواصفات land cruiser prado 2023 . تتألق هذه النسخة الجديدة من تويوتا بجاذبية خارجيتها ومساحتها الداخلية الواسعة. هذا بالإضافة على قدرتها الهائلة على السير في الطرق الواعرة والصعبة والتضاريس الجبلية. فهي لها تاريخ عريق يبدأ من عام 1984 حيث كانت هذه الفترة هي بداية تصنيع سيارات لاندكروزر برادو . فهي حققت نجاح كبير ومبيعات هائلة منذ إصدارها لأول مرة وحتي وقتنا هذا. كما أنها تنافس الكثير من السيارات الأخري المعروفة من نفس فئتها السعرية. تتميز برادو بمحرك قوي ليقدم أفضل أداء وهي توفر للسائق أعلى وأحدث وسائل الأمان على الطرق إثناء القيادة. فدعونا أن نعرفكم على مميزات برادو 2023 الشكل الجديد كلياً وموعد نزولها وسعرها في الأسواق.

مواصفات land cruiser prado 2023

أعلنت شركة تويوتا الشركة العالمية والرائدة المتخصصة في صناعة السيارات عن مواصفات لاندكروزر برادو 2023 سياراتها الأحدث لهذا العام. وهذه هي مواصفات land cruiser prado 2023 التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا بشكل رسمي :

سوف تستمد السيارة هوية شكلها من الطراز السابق. مع إضافة بعض التغييرات والتحديثات في الشكل واللون.

كما تأتي السيارة بمقصورة داخلية جديدة كليا.

يوجد في السيارة الكثير من التقنيات الجديدة والحديثة مثل. شاشات متصلة مع الجوالات الذكية. وأنظمة مساعدة السائق.

يوجد في برادو الشكل الجديد كلياً الكثير من أنظمة أمان وسلامة السائق.

كلياً الكثير من أنظمة أمان وسلامة السائق. السيارة لديها قدرة عالية على السير في الطرق الواعرة والصعبة.

كما تأتي السيارة بنظام تعليق ديناميكي حركي إلكتروني حديث ومتطور مستوحي من لاند كروزر g r سبورت.

g r سبورت. تعمل السيارة بمحرك هايبرد سعة 2.5 لتر وسعة 2.7 لتر.

سوف يتم تبديل محرك ديزل 4 سليندر سعة 2.8 لتر في السيارة الحالية. بمحرك v6 تبلغ سعته 3.3 لتر توين تيربو الجديد يعمل على الديزل. يولد هذا المحرك قوة 309 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران.

يبلغ طول land cruiser prado 2023 نحو 4850 والعرض 1980.

نحو 4850 والعرض 1980. مساحة داخلية واسعة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب والسائق.

مظهر خارجي جذاب وأنيق ذات ألوان فخمة.

موعد نزول برادو 2023

متى ينزل موديل 2023 ؟ السؤال الذي يتم البحث عنه مؤخرا بشكل كبيرا جدا. حيث كشفت بعض المصادر أنه من المتوقع أن النسخة الجديدة من سيارة برادو 2023 سوف تنزل إلى الأسواق في صيف عام 2022 وبالتحديد في شهر أغسطس 2022. حيث ينتظرها الكثيرين من عشاق السيارات الفخمة بفارغ الصبر.

سعر برادو 2023

توجد الكثير من التوقعات بأسعار الموديل الجديد من سيارة prado 2023 . حيث من المتوقع أن تكون أسعار السيارة كالتالي :

. حيث من المتوقع أن تكون أسعار السيارة كالتالي : سعر برادو 2022 في السعودية يتراوح ما بين 165.300 ألف ريال سعودي. وما بين 221.200 ألف ريال سعودي.

يتراوح ما بين 165.300 ألف ريال سعودي. وما بين 221.200 ألف ريال سعودي. أما عن سعر السيارة المتوقع في مصر هو يتراوح ما بين 825.100 ألف جنيه مصري. وما بين 1.105.400 جنيه مصري.

الآن قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات land cruiser prado 2023 التي أعلنت عنها شركة تويوتا إلى الآن.