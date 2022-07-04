نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عرض تقسيط.. امتلك تويوتا كورولا 2022 موديل حديث بقسط شهري 700 ريال على 5 سنوات في المقال التالي
قدمت مجموعة عبد اللطيف في المملكة العربية السعودية عروض تقسيط مميزة على سعر سيارة تويوتا كورولا 2022، حيث أن سيارة تويوتا كورولا من أشهر سيارات الجيل التي قدمتها شركة “تويوتا” اليابانية للعام الجاري والتي حظت بشهرة واسعة ولكنها متوّقعة لأن هذه عادة شركة تويوتا أن تقدم لنا التحف الفنية، وتتميز سيارة تويوتا كورولا بالعديد من المميزات والإمكانيات التي سنقوم بتقديمها لكم فيما يلي كما سنقدم لكم عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل.
تقسيط من عبد اللطيف جميل على تويوتا كورولا 2022
كان عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية على سيارة تويوتا كورولا موديل 2022م، حيث كانت مدة التقسيط المحددة هي خمس سنوات أي (60شهر) وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 700 ريال سعودي شهريًا، أما بالنسبة إلى الدفعة الأولية من قسط السيارة فتبلغ 45.245 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة فقيمتها 36.478 ريال سعودي، وبالنسبة إلى سعر السيارة الكلي فيبدأ من 79 ألف و300 ريال سعودي.
مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا اليابانية موديل 2022
- تأتي السيارة بمحرك قوي سعته تبلغ حوالي 1600 سي سي وقوة دفعه تصل إلى 120 حصان.
- نوع ناقل الحركة CVT يعمل أوتوماتيكيًا.
- مقاس عجلات السيارة تبلغ 17 إنش وهي عجلات رياضية مصنوعة من البلاستيك القوي وألومنيوم ومواد غير قابلة للكسر.
- تحتوي السيارة على نظام يدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وكذلك خاصية أمازون أليكسا والفرامل المانعة للإنغلاق ABS.
- كما أنه تعمل بتقنية توزيع الفرامل الإلكتروني EBD وخاصية مساعدة السائق في صعود المرتفعات HAS.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح كما أنه مزود بخاصية البلوتوث الأزرق والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.
- شاشة عرض المعلومات والترفيه يصل حجمها ومقاسها إلى 7 بوصة وتعمل باللمس وسريعة الاستجابة إلى أقصى درجة.
- مزود بأنظمة تكييف في جميع صفوف السيارة ووسائد هوائية في الصف الأول من مقاعد السيارة و فتحات هواء في خلف السيارة.
- تعمل بنظام الدفع الكلي للسيارة و تحتوي على حساسات ركن من الخلف والأمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي عرض تقسيط.. امتلك تويوتا كورولا 2022 موديل حديث بقسط شهري 700 ريال على 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.