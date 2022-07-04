أقوي عرض تقسيط.. امتلك تويوتا كورولا 2022 موديل حديث بقسط شهري 700 ريال على 5 سنوات

قدمت مجموعة عبد اللطيف في المملكة العربية السعودية عروض تقسيط مميزة على سعر سيارة تويوتا كورولا 2022، حيث أن سيارة تويوتا كورولا من أشهر سيارات الجيل التي قدمتها شركة “تويوتا” اليابانية للعام الجاري والتي حظت بشهرة واسعة ولكنها متوّقعة لأن هذه عادة شركة تويوتا أن تقدم لنا التحف الفنية، وتتميز سيارة تويوتا كورولا بالعديد من المميزات والإمكانيات التي سنقوم بتقديمها لكم فيما يلي كما سنقدم لكم عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل.

تقسيط من عبد اللطيف جميل على تويوتا كورولا 2022

كان عرض التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية على سيارة تويوتا كورولا موديل 2022م، حيث كانت مدة التقسيط المحددة هي خمس سنوات أي (60شهر) وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 700 ريال سعودي شهريًا، أما بالنسبة إلى الدفعة الأولية من قسط السيارة فتبلغ 45.245 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة فقيمتها 36.478 ريال سعودي، وبالنسبة إلى سعر السيارة الكلي فيبدأ من 79 ألف و300 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا اليابانية موديل 2022