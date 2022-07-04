نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra ، تتميز شركة هيونداي بأنها تصنع دائما السيارات القوية التي تتصدر مبيعات سيارات الدفع الرباعي، ونجد الإصدار الأخير هيونداي النترا 2023 من السيارات التي اشتهرت بالصلابة والقوة إذ أنها تتميز بالكثير من المميزات الرائعة التي تجعلها الأكثر سرعة والأكثر مبيعا أيضا، ومن أهم ما يميز سيارة هيونداي النترا مظهرها الخارجي المتميز، كما تمتاز السيارة بالمحرك القوي والإطارات الثابتة بخلاف المميزات الداخلية المتعددة، وسوف نوضح في هذا المقال أهم مواصفات هيونداي النترا من الداخل والخارج.

هيونداي النترا 2023 Hyundai elantra

هيونداي النترا 2023 تملك المواصفات التي تجعلها رائدة بين سيارات الدفع الرباعي، حيث تمتاز بوجود محرك بسعة 1.6 لتر يعمل على توليد قوة 127 حصان، ومن الجدير بالذكر أن تلك السرعة هي ما يبحث عنه الكثير من محبي التميز، ونجد السيارة تتمتع بنظام أمان عالي الجودة يحمي الركاب ويوفر لهم المزيد من الاطمئنان.

مواصفات هيونداي النترا من الداخل

تأتي Hyundai elantra من الداخل بالكثير من المميزات إذ تحتوي على وسائط متعددة مثل الشاشة بمساحة 10 أنش التي تدعم الاتصال بالبلوتوث إلى جانب وجود مكبرات صوت عالية الجودة والراديو، مع دعم الاتصال بالواي فاي ونجد المقاعد الداخلية مصنوعة من أفخر أنواع الجلد المريح للجلوس بجانب وجود الوسائد الهوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام، كما يوجد إمكانية تحريك المقاعد في أكثر من اتجاه وهذا يجعل السيارة تنافس سيارات الدفع الرباعي بقوة وتتفوق عليهم.

تصميم هيونداي النترا 2023 من الخارج

تأتي النترا 2023 بتصميم خارجي يرضي عشاق تلك الفئة، حيث أن السيارة بها إطارات بقياس 17 بوصة، تجعلها تسير بثبات في أصعب الطرقات، كما تتمتع بإضاءة عالية جداً، حيث ان بها مصابيح إضاءة ذات جودة كبيرة بخلاف مصابيح الضباب لسهولة الرؤية في المناطق الضبابية، ومما يميز السيارة تنوع ألوانها فهي تتناسب مع الاذواق المختلفة، بخلاف وجود إنذار لمنع السرقة وإنذار أخر للحماية من التصادمات، وهذا يجعلها كاملة الحماية للركاب.

سعر سيارة هيونداي النترا 2023

ستتوفر السيارة في الأسواق بأكثر من فئة، ونجد سعرها يبدأ من 65 ألف ريال سعودي ويساوي بالاسواق المصرية 320 ألف جنية مصري، فيما يعادل هذا السعر 17 ألف دولار أمريكي، ويختلف السعر بين الفئة والأخرى وفقا لاختلاف المحرك والسرعة ولكنه يعتبر مناسب بالنسبة للمواصفات التي تتمتع بها السيارة.