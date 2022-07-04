نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط..ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم وأهم مواصفات ومميزات السيارة في المقال التالي

ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم، يعتبر من أفضل عروض تقسيط السيارات وأهمها، حيث أن تلك السيارة بها مميزات كبيرة والعديد من الموصفات ومع ذلك فهي متوفرة بأرخص الأسعار قابلة للتمويل، وبها الكثير من طرق الحماية والسلام، وسوف يتم تقديم ومعرفة أبرز مميزات تلك ومو صفاتها في الموضوع القادم. ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 يتم دفع 600 ريال كل شهر بقيمة دفعة شهرية لسداد ثمن سيارة تويوتا كورولا.

تلك العروض موجودة بجميع فروع شركة عبد اللطيف جميل.

وأيضًا السيارة موجودة بكافة موديلتها وفئاتها المختلفة التي يتوفر بها الكثير من المزايا والمصفات وسوف نقدمها لكم في الأتي. كيفية الحصول على عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا من عبد اللطيف جميل بإمكان المشتري أن يتعامل مع البائع مباشرةً وبإمكانه أيضًا أن يذهب لأي معرض من معارض شركة عبد اللطيف جميل لاختيار السيارة وشرائها وكذلك دفع جميع الاقساط الشهرية أيضًا.

من الممكن سداد الدفعة الاولى من ثمن السيارة التي تبلغ حوالي 29 الف ريال سعودي.

يتم سداد باقي ثمن السيارة على دفعات شهرية على مدار5 سنوات أي على 60 دفعى شهرية.

من الضروري أن يلتزم العميل القسط الشهري في الموعد المحدد دون تأخير وذلك يعتبر شرط من أهم شروط العقد الموجود بين شركة عبد اللطيف جميل وبين المشتري. موصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز سيارة تويوتا كورولا 2022 بجسدها الخارجي القوي والذي بإمكانه السير في جميع المناطق العسيرة في أمان.

بجسدها الخارجي القوي والذي بإمكانه السير في جميع المناطق العسيرة في أمان. تمتلك محرك ذات قوة حوالي 250 حصان وسعته تبلغ حوالي 1900 سي سي.

تحتوي السيارة على تكييف هواء يساعد في تلطيف درجة حرارة الجو.

تصنع مقاعد السيارة من مواد بأعلى جودة.

تمتلك سيارة تويوتا كورولا 2022 راديو ومشغل إسطونات ثري دي.

راديو ومشغل إسطونات ثري دي. يتوفر في السيارة شاشة عرض يصل مقاسها إلى 6 بوصة.

توجد بها ايضًا وسائد هواء تعمل على منع حدوث التصادم وحماية السائق وحفظ سلامته.

السيارة مزودة بفرامل مانعة للانغلاق. أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022 يوجد بها برنامج يساعد السائق على التوازن الالكتروني .

كما ان المحرك الخاص بالسيارة تصل سعته الى 1600سي سي. عمر شويل - جدة أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط..ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم وأهم مواصفات ومميزات السيارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 بالتقسيط..ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم وأهم مواصفات ومميزات السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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