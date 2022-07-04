سيارة الموسم الرياضية...سيارة تويوتا كورولا GR 2023 أهم التحديثات والمميزات والتصميم الداخلي سيارة جبارة

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سيارة تويوتا كورولا GR 2023 أهم التحديثات ،تعد سيارة تويوتا كورولا GR 2023 من سيارات الهاتشباك الحديثة، وتدخل في منافسة شديدة مع هوندا سيفيك سي وهيونداي فيلوستر إن، وتأتي بإمكانيات مميزة وحديثة لا تحتاج لأي تعديلات أخرى، وسيتم نزول الطراز الهجين الجديد من تويوتا كورولا GR 2023 مع بدء العام الجديد، وتأتي بنسخة و قوية استوحت فكرتها من الطرازات السابقة. أهم التحديثات بسيارة تويوتا كورولا GR 2023 تتميز السيارة الجديدة تويوتا كورولا GR 2023 بمحرك تويوتا الذي يتكون من 3 أسطوانات ويولد قوة تقدر بنحو 304 حصان.

GR 2023 بمحرك تويوتا الذي يتكون من 3 أسطوانات ويولد قوة تقدر بنحو 304 حصان. يبلغ عزم دوران كورولا GR 2023 نحو 370 نيوتن متر، يتصل المحرك مع ناقل حركة يدوي مزود ب6 سرعات.

تعمل تويوتا كورولا GR 2023 عن طريق نظام الدفع الرباعي GR-Four.

ما زال مدى تسارع السيارة غير معروف حتى الآن وكم تستغرق لقطع مسافة 60 ميل، أو أقصى سرعة بها.

ولكن عند مقارنتها مع سيارة تويوتا GR Yaris في السوق الأوروبي فإنها تقطع مسافة 100 كم في الساعة الواحدة في 5.5 ثانية.

وأقصى سرعة لها 230 كم في الساعة.

تبلغ سعة محرك كورولا جي أر 2023 نحو 1.6 لتر، ويلغ وزن السيارة 1474 كيلو جرام وهي الأثقل عند مقارنتها مع وزن تويوتا ياريس 1280 كيلو جرام. مميزات سيارة تويوتا كورولا GR 2023 صنعت أبواب الألواح الأمامية وغطاء المحرك من معدن الألومنيوم الذي يساعد على تخفيف وزنها.

يحتوي جسم السيارة على خراطيش تعمل على دفع الهواء لأسفل المصدات المتسعة والأجنحة.

تأتي الأرضية السفلية للسيارة بشكل مسطح لتساعد في تقليل السحب.

عجلات كورولا جي أر 2023 سوداء لامعة وتأتي بمقاس 18 بوصة، وإطارات السيارة من نوع ميشلان بايلوت سبورت ذات الحجم 40R18/235. تصميم تويوتا كورولا GR 2023 الداخلي زودت المقصورة الداخلية بشاشة للترفيه وعرض معلومات بمقاس 12.3 بوصة.

تحتوي الشاشة شاشة المعلومات على شاشة لضغط التربو ومقياس سرعة الدوران كما تبين مؤشر موضع التروس ووضع الدفع الرباعي المحدد.

تشمل جهاز ستريو مزود ب 8 مكبرات صوتية. سعر سيارة تويوتا كورولا GR2023 لا يزال سعر سيارة تويوتا كورولا GR2023 لم يتم الإعلان عنه من الشركة حتى الآن وسيتم الإعلان عنه في خلال أشهر. عمر شويل - جدة سيارة الموسم الرياضية...سيارة تويوتا كورولا GR 2023 أهم التحديثات والمميزات والتصميم الداخلي سيارة جبارة - ثقفني

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