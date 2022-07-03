نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل بالتقسيط على سيارة كيا 2022…أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه من فئاتها بدون مقدم لمدة 5 سنوات في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه من فئاتها بدون مقدم لمدة 5 سنوات، تقدمها شركة عبد اللطيف جميل وتتميز بالعديد من النقاط منها عدم دفع العميل لأي مصاريف إدارية أو دفعة أولى، كما أنه لا يشترط وجود كفيل، ويدفع العميل إيجار شهري مسهل على 60 شهر حتى انتهاء مبلغ تقسيط السيارة وتختلف الأقساط من سيارة لأخرى حسب الموديل وسعر السيارة ونستعرض معكم أهم السيارات المتاحة في عرض تقسيط سيارة كيا 2022 أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه سيارة كيا بيجاس 2022 LX يمكن شراء سيارات كيا بيجاس 2022 LX بالتقسيط المريح على 60 شهر.

بحيث تكون قيمه على الإيجار المدفوع شهريا 932 ريال سعودي ولا يشترط دفع الدفعة الأولى. سيارة كيا ريو 2022 اس تي دي يمكن تقسيط سيارة كيا ريو 2022 اس تي دي على 60 شهر بحيث لا يدفع العميل الدفعة المقدمة .

بقسط شهري بقيمه 1224 ريال سعودي. عروض تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022 L بدون دفعه مقدمة يمكن تقسيط سيارات كيا سيراتو 2022 L بحيث تكون قيمه الإيجار الشهري 1403 ريال سعودي .

تدفع لمده خمس سنوات شهريا. تقسيط سيارة كيا سيلتوس 2022 LX تبلغ قيمة القسط الشهري لسيارة كيا سيلتوس 2022 LX نحو 1505 ريال سعودي ومن مميزات تقسيط السيارة عدم وجود دفعة أولى.

كما أن التسديد على فترة طويلة تصل إلى 60 شهر. سيارة كيا 2022 LX K5 سيارة كيا 2022 LX K5 يمكن تقسيطها عن طريق شركة عبد اللطيف جميل بدفع قسط شهري بقيمه 1774 ريال سعودي

ولا يشترط دفع أي دفعة مقدمه ومدة التقسيط 60 شهر. سيارة كيا سونيت 2022 LX سيارة كيا سونيت 2022 LX تعد هي السيارة الأخيرة الموجودة في عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل بقيمه 1332 ريال شهريا

على خمس سنوات والدفعة الأولى تم إلغاءها وهي إحدى مميزات العرض. شروط الحصول على عروض تقسيط سيارات كي 2022 الإيجار الشهري السابق لا يحتسب فيه قيمه الضريبة المضافة.

كل سيارة لها قسط شهري مختلف حسب سعرها الأصلي ومواصفاتها.

قيمة المصاريف الإدارية حوالي 1 في المئة من إجمالي التمويل الكلي بحيث يكون الحد الأقصى له 5000 ريال للسيارة. عمر شويل - جدة أحصل بالتقسيط على سيارة كيا 2022...أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه من فئاتها بدون مقدم لمدة 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل بالتقسيط على سيارة كيا 2022…أرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه من فئاتها بدون مقدم لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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