نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات كيا سونيت 2023 الجديدة وأسعار السيارة في السعودية Kia sonet في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها ، استطاعت السيارة الجديدة أن تخطف الأنظار من إمكانياتها الرائعة التي تمتلكها بالإضافة إلى التصميم الفاخر وشكلها الفخم، حيث أنها بها الكثير من المواصفات الرائعة التي يفضلها عملاء السياءات في العموم ويرغبوا في امتلاكها في سيارتهم، بالإضافة إلى وسائل الأمان والسلامة وكماليات السيارة ورفاهياتها وتقنياتها الحديثة، وفي تلك المقالة نتحدث معك عزيزي القارئ عن كل المميزات في السيارة بالإضافة إلى سعرها المميز في السعودية أيضاً مع وضع تشكيلة الصور الخاصة بها فتابعنا لمعرفة المزيد

مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها

نتناول معكم أبرز مواصفات كيا سونيت 2023 حيث تمثل السيارة مفهوم واضح للدمج بين الأبعاد بتناسق. وكذلك الأداء العملي من جهة والتصميم الرياضي من جهة أخرى. فمميزاتها واستخداماتها عديدة فيمكن استخدامها لإنجاز المهام اليومية. أو استخدامها كسيارة رياضية جريئة. وإليك مواصفات المحرك :-

محرك سيارة كيا نوعه بنزين “MPI”.

نوعه بنزين “MPI”. عدد أسطوانات المحرك 4

كذلك سعة المحرك 1.5 لتر.

كما أنه بقوة 115 حصان.

مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها أن بها ناقل حركة أتوماتيكي CVT.

أن بها ناقل حركة أتوماتيكي CVT. نوع دفع السيارة أمامي.

السيارة تستهلك وقود بمعدل 17.3 كم/ لتر.

وبعد أن أطلعناك على محرك كيا سونيت 2023 فسنطلعك في الفقرات التالية على أهم ما يميز السيارة وهي مميزة مثل سيارة كيا سبورتاج 2023 فتابعنا.

كيا سونيت 2023 وأنظمة الأمان في السيارة

تتميز سيارة كيا الجديدة بمعدلات أمان عالية، فقد حرصت الشركة على إضافة جميع متطلبات السلامة التي تجعل القيادة أكثر أماناً وراحة من خلال تزويدها بتقنيات وأنظمة تساعد على تحسين تفاعل السائق مع السيارة، ومن أبرز هذه الأنظمة :-

سيارة كيا بقفل أمان لكي تحمي الأطفال.

بقفل أمان لكي تحمي الأطفال. كما يوجد أربعة وسائد هوائية للحماية.

كذلك يوجد نظام مركزي لغلق النوافذ.

وكذلك بها نظام كي يحافظ على سرعة السيارة.

ونظام منع لغلق المكابح (ABS).

مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها بها حساسات أمامية وخلفية.

بها حساسات أمامية وخلفية. كما أن السيارة بها نظام لاستقرار السيارة (VSM).

كذلك نظام مساعدة الفرامل (BAS).

ونظام مساعد اصطفاف (APS).

وكذلك سيارة Kia بها نظام تثبيت السرعة الذكي (CRUISE).

بها نظام تثبيت السرعة الذكي (CRUISE). وتقنية زر لتشغيل المحرك.

كما أنه بها نظام لكي تختار وضع القيادة المريح لك في سيارة كيا.

سيارة KIA Sonet 2023 من الخارج

سيارة كيا سونيت 2023 تجمع ما بين المظهر الجمالي الرائع مع الديناميكيات الهامة. فذلك يمنح تصميمها الخارجي تفرد رائع وهذا بناءً على التالي:

KIA Sonet 2023 بها مصابيح أمامية وخلفية LED.

بها مصابيح أمامية وخلفية LED. كذلك الإضاءة النهارية DRLs.

السيارة بها لمسات رياضية جذابة بالإضافة إلى غطاء عجلات فضية لامعة.

تلك العجلات مصنوعة من الألومنيوم ماسية الشكل بمقاس 16 بوصة.

مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها أن بها كاميرا خلفية بمقاس 360 درجة.

أن بها كاميرا خلفية بمقاس 360 درجة. كما أن هناك كشافات ضباب في الأمام ومصابيح خاصة أثناء النهار.

السيارة بها تكنولوجيا متطورة فتحتوي على نظام تشغيل عن بعد وإمكانية التعديل بشكل يدوي.

أبواب السيارة الخارجية مصنوعة من الكروم. كما تدعم المرايا الجانبية للسيارة نظام الثني الإلكتروني في كيا سونيت 2023.

سعر كيا سونيت في السعودية

سيارة كيا سونيت 2023 تم طرحها في الأسواق السعودية بـ 4 فئات مختلفة بسعر يتراوح ما بين 72.508 و 90.848 ريال سعودي. وإليك تفصيلياً مواصفات كيا سونيت 2023 وأسعارها فها هي :