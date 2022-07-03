نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخصية مستعمله في الرياض بحالات جيدة أفضل سيارات في سوق المستعمل بأرخص سعر في المقال التالي

سيارات رخصية مستعمله نستعرض اليوم لكل الراغبين في الحصول على أفضل سيارات للبيع في السعودية حزمة من السيارات التي قام بعرضها بعض مالكي السيارات داخل المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأننا في عصر غلاء غير معهود من قبل فشراء سيارة مستعملة هي خيار ممتاز للكثير من الأشخاص الذين لا يملكون تكلفة شراء سيارة حديثة حاليًا، والسيارات التي سنقوم بعرضها لكم فيما يلي هي سيارات ذات جودة عالية وحالة جيدة من الداخل والخارج وبأسعار مناسبة ومعقولة. سيارات رخصية مستعمله في الرياض بحالات جيدة 1. سيارة جي إمس سي يوكن 2012 مواصفات السيارة:- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من خمسة أبواب وتعمل بوقود البنزين.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وحالتها الداخلية والخارجية جيدة.

يمكنكم التواصل مع مالكي السيارات من خلال الواتس آب على رقم 0507878872.

تم إصدار السيارة في عام 2018م وهي سيارة نظيفة ومتطورة.

يتم التساوم على سعر السيارة مع مالكها من خلال التواصل معه على الرقم المرفق في الصورة. 2. سيارة شانجان CS75 موديل 2022 مواصفات السيارة:- من أفضل السيارات المقدمة في عام 2022م الجاري.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من خمسة أبواب.

متوفرة في حي القادسية في مدينة الرياض ويتم التساوم على رقم 0542037181.

نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي. 3. سيارة اكسنت 2010 مواصفات السيارة:- السيارة متوفرة بسعر يبدأ من 11 ألف و500 ريال سعودي في حي طويق.

يمكنكم التواصل مع مالك السيارة على رقم 0599900424 من أي هاتف محمول أو الواتس آب.

لون السيارة الخارجي لبني وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي. 4. سيارة لكزس 2008 جي إس مواصفات السيارة:- تم إصدار سيارة لكزس جي إس في عام 2008م.

متوفرة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

حتى يتم التفاوض على سعر السيارة يمكنكم الاتصال على رقم الجوال0566562441.

لون السيارة الخارجي أسود لامع وتتكون من ربعة أبواب.

أما بالنسبة إلى نوع الوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي. عمر شويل - جدة سيارات رخصية مستعمله في الرياض بحالات جيدة أفضل سيارات في سوق المستعمل بأرخص سعر - ثقفني

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