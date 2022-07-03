نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الإمارات سيارات مستعملة بـ4990 درهم وفوق، سيارات رائدة مستعملة في المقال التالي

في الإمارات سيارات مستعملة بـ4990 درهم ،نقدم سيارات مستعملة في مملكة الإمارات المتحدة بأسعار مخفضة لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود، ونظرا لأن السيارات في دولة الامارات شيء أساسي وهام بالنسبة للمواطنين والمقيمين هناك نعرض اشهر السيارات الرائدة المستعملة في دولة الامارات بأسعار منافسة ومغرية تتماشى مع الظروف الراهنة من التغيير السريع في الأسعار وفرض الضرائب المستمرة على مواطنيها. في الإمارات سيارات مستعملة بـ4990 درهم هوندا أكورد موديل ١٩٩٧ مستعملة للبيع سيارة سيدان قديمة الطراز هيكلها متين وقوي، تعمل على محرك ١٥٠٠ سي سي وتولد تربو ١٩٨ حصان وقوة عزم دوران ٢٥٠ نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ الف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الشارقة بمنطقة المجاز ٣.

السيارة بحالة جيدة جدا، بها أعطال وتم إصلاحها.

تحتوي على مكيف هواء نقي، راديو، أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي، أنظمة حماية متكاملة، مثبت سرعة، مصابيح للضوء، انذار مانع السرقة.

سعر هوندا أكورد مستعملة في الإمارات 4990 درهم. فولكس فاجن بيتل موديل ٢٠٠٠ مستعملة للبيع سيارة صغير الحجم للسيدات أو الشباب في فترة الجامعة او من هم يتعلمون القيادة حديثا، تعمل على محرك ١٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة اوتوماتيك رباعي الأسطوانات وتنتج قوة ١٥٠ حصان.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٢٣٦ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي بمنطقة الرمرام بحي الثمام ٨.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا تشتكي من أي أعطال أو حوادث.

تحتوي على راديو، بلوتوث، شاشة وسائط، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، مصابيح ضوئية، مكيف هواء نقي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سعر فولكس فاجن بيتل مستعملة في الإمارات 5400 درهم. نيسان صني موديل ٢٠٠٥ مستعملة للبيع سيارة سيدان تعمل على محرك ١٥٠٠ سي سي لتولد طاقة حصانية ١٠٨ حصان وقوة عزم دوران ١٠٩ نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٣٤٥ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة عجمان الصناعية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على شاشة وسائط، مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، نظام ملاحة دقيق، انذار لمنع السرقة، مساعد فرامل، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مدعم ام بي ثري، وسائد هوائية، مكيف.

سعر نيسان صني مستعملة في الإمارات 8 ألاف درهم. عمر شويل - جدة في الإمارات سيارات مستعملة بـ4990 درهم وفوق، سيارات رائدة مستعملة - ثقفني

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