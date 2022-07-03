أحصل على سياراتك الآن..ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا وسيارة هيونداي أكسنت مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة

ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا وسيارة هيونداي أكسنت مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة، أصبحت السيارات المستعملة اكثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، كما أن يمكن لأي فرد أن يبحث في أقسام السيارات المستعملة ليختار نوعًا وماركة السيارة وموديلها التي يتناسب مع ذوقه، وأيضًا بإمكانه أن يختار سعر السيارة التي تتناسب معه ومع إمكانيته المادية، يستطيع أيضًا متابعة السيارات المستعملة الموجودة في معرض بيع السيارات في أي وقت يريده، وسوف نتحدث عن بعض من أنواع السيارات المستعملة وأسعارها في السطور الأتية.

ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا

تعتبر السعودية مركز من أهم المراكز لعرض السيارات المستعملة في العالم بأكمله، ويوجد هناك الكثير من أنواع السيارات وموديلاتها المختلفة، وأيضًا لكل سيارة سعر خاص بها، واليوم سوف نتعرف على تلك السيارات وأسعارها المختلفة في الأتي:ـ

سيارة تويوتا كورولا 2007

توجد تلك السيارة في مدينة الرياض، وهي مصنوعة منذ عام 2007، وتتميز بثمنها المنخفض فهو في متناول يد الجميع حيث يبلغ حوالي 6 ألاف ريال.

تتوفر السيارة باللون الذهبي الراقي الذي يعجب ذوق الكثير من الأشخاص وتحديدًا فئة الشباب.

السيارة موجودة بحالة ممتازة، كما أغنها مزودة بموتور قوي بإمكانه أن يسير 200 الف كيلو متر.

سيارة هيونداي أكسنت 2005

تلك السيارة متوفرة في وقتنا الحالي في مدينة جدة، وهي موديل سنة 2005، لا يزيد ثمنها عن 6 ألاف ريال سعودي.

متوفرة في وقتنا الحالي في مدينة جدة، وهي موديل سنة 2005، لا يزيد ثمنها عن 6 ألاف ريال سعودي. السيارة تبلغ عداد كيلوات حوالي 247 ألف كيلو متر.

تتميز السيارة باللون الفضي الذي يفضله الكثير من العملاء فيجعل رغبتهم في شراء تلك السيارة تزداد.

حالتها ممتازة فعندما تم فحصها لم يكشف احد عن وجود أي عيب بها أو وجود أي رش أو سمكرة، تعمل السيارة بناقل حركة يدوي وكذلك أيضًا زجاج يدوي.

وسيارة تويوتا كورولا 2013