نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سياراتك الآن..ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا وسيارة هيونداي أكسنت مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا وسيارة هيونداي أكسنت مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة، أصبحت السيارات المستعملة اكثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، كما أن يمكن لأي فرد أن يبحث في أقسام السيارات المستعملة ليختار نوعًا وماركة السيارة وموديلها التي يتناسب مع ذوقه، وأيضًا بإمكانه أن يختار سعر السيارة التي تتناسب معه ومع إمكانيته المادية، يستطيع أيضًا متابعة السيارات المستعملة الموجودة في معرض بيع السيارات في أي وقت يريده، وسوف نتحدث عن بعض من أنواع السيارات المستعملة وأسعارها في السطور الأتية.
ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا
تعتبر السعودية مركز من أهم المراكز لعرض السيارات المستعملة في العالم بأكمله، ويوجد هناك الكثير من أنواع السيارات وموديلاتها المختلفة، وأيضًا لكل سيارة سعر خاص بها، واليوم سوف نتعرف على تلك السيارات وأسعارها المختلفة في الأتي:ـ
سيارة تويوتا كورولا 2007
- توجد تلك السيارة في مدينة الرياض، وهي مصنوعة منذ عام 2007، وتتميز بثمنها المنخفض فهو في متناول يد الجميع حيث يبلغ حوالي 6 ألاف ريال.
- تتوفر السيارة باللون الذهبي الراقي الذي يعجب ذوق الكثير من الأشخاص وتحديدًا فئة الشباب.
- السيارة موجودة بحالة ممتازة، كما أغنها مزودة بموتور قوي بإمكانه أن يسير 200 الف كيلو متر.
سيارة هيونداي أكسنت 2005
- تلك السيارة متوفرة في وقتنا الحالي في مدينة جدة، وهي موديل سنة 2005، لا يزيد ثمنها عن 6 ألاف ريال سعودي.
- السيارة تبلغ عداد كيلوات حوالي 247 ألف كيلو متر.
- تتميز السيارة باللون الفضي الذي يفضله الكثير من العملاء فيجعل رغبتهم في شراء تلك السيارة تزداد.
- حالتها ممتازة فعندما تم فحصها لم يكشف احد عن وجود أي عيب بها أو وجود أي رش أو سمكرة، تعمل السيارة بناقل حركة يدوي وكذلك أيضًا زجاج يدوي.
وسيارة تويوتا كورولا 2013
- تلك السيارة توجد بمدينة بريدة، توجد السيارة في حالة ممتازة ذلك بالرغم من أنها مستعملة.
- السيارة موديل عام 2013 ، لذلك فهي لا تعد من السيارات القديمة.
- سيارة تويوتا كورولا متوفرة باللون الأحمر الرائع الذي يجذب الجميع إليه، تزود السيارة بعداد يسير حوالي 235 كيلو متر.
- يصل سعر هذه السيارة إلى 8 ألاف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سياراتك الآن..ب 6000 ريال أحصل على سيارة تويوتا كورولا وسيارة هيونداي أكسنت مستعمله بحاله جيدة بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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