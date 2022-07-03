نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 10000 ريال سيارات مستعملة بالسعودية مجموعة سيارات بحالة جيدة للبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسعر 10000 ريال سيارات مستعملة بالسعودية بسوق السيارات بحالة جيدة، العالم الفترة الحالية يعاني من ارتفاع الأسعار في كافة المجالات وليس في سوق السيارات فقط، ومؤخرا فقد اهتم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لشراء سيارات مستعملة لها جودة عالية وبسعر متوسط على حسب ميزانية، جمعنا لكم عدد من سيارات تويوتا هيونداي نيسان كيا وغيرها بأسعار مخفضة سيارات رخيصة بسعر 11 ألف ريال سعودي في سوق المستعمل وشراء السيارة بعد فحصها جيدا وتواصل مع مالك السيارة لتأكد من مواصفات السيارة.

سيارات مستعملة بسعر 10 ألاف ريال بالمملكة

سيارة تويوتا كامري بسعر منخفض والمزايا يجعلها سيارة مناسبة للشراء بالنسبة لسعرها، سيارة تويوتا عداد الممشى لها قليل المسافة المقطوعة سجلت قراءة 150.000 كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، من أهم مواصفات السيارة:

لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي بدي وكالة. تمتاز السيارة بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر لمحرك قوي. من مميزات الأمان بالسيارة مساعد فرامل بنوعية BA. كما أن السيارة تحتوي على أجهزة استشعار الاصطفاف أمامية وخلفية. تحتوي السيارة على مقابض مصنوعة من الكروم لباب السيارة. تحتوي السيارة على مصابيح الضباب أمامية وخلفية. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية. سعر السيارة تويوتا كامري طراز 2009 تبلغ نحو 12.000 ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2008 بحالة جيدة مستعملة بالرياض

نوع السيارة المعروضة للبيع كامري جي إل، بدي السيارة وكالة خارجي نظيفة جدا بدون خدوش، كما أن لون السيارة رصاصي فاتح، وأما عن محركات السيارة سليمة بمواصفات خليجية.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك نوع القير. كما أن السيارة بها جنوط مصنوعة من الحديد. مواصفات محرك السيارة يعمل بقوة 4 سليندر. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل قراءة السيارة مسافة 305.000 كيلو متر. سعر السيارة تويوتا كامري إصدار 2008 تبلغ نحو 10.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة بحالة جيدة

تويوتا كامري موديل 2008 ذات لون أبيض البدي الخارجي وكالة بحالة جيدة، محرك السيارة وكالة على الشرط، سيارة تويوتا كامري مفحوصة لها ناقل حركة اوتوماتيك، لها وقود محرك السيارة البنزين، عداد ممشى السيارة قليل فقد سجل 135.000 كيلو متر.

مواصفات السيارة تويوتا كامري 2008 على الشرط.

تمتاز السيارة بوجود لها بلوتوث، وتحكم في سرعة بقدرة عالية.

كما أن السيارة تحتوي على مشغل اسطوانات أقراص ليزرية.

تحتوي السيارة على مكيف يدوي، وبها أم بي ثري.

سعر السيارة تويوتا كامري 2008 يبلغ سعر بيعها كاش 12.000 ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا موديل 2006 كورولا

وصف السيارة المعروضة للبيع سيارة تويوتا كورولا مو وكيل سعودي موديل عام 2006 فئة السيارة أو نوعها نص فل، سجل عداد الممشى للسيارة عند عرضها للبيع قراءة 140 ألف كيلو متر.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض. لون السيارة الخارجي ذهبي أو نحاسي. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين. نوع الدفع للسيارة دفع أمامي قيادة. سعر السيارة تويوتا كورولا 2006 يبلغ نحو كاش 8.000 ريال سعودي.

بسعر أقل من 10.000 ريال سيارة هيونداي النترا للبيع

سيارة هيونداي النترا موديل عام 2010 مستعملة بحالة جيدة ذات لون أزرق معروضة للبيع، بها عداد ممشى سجل قراءة 288 ألف كيلو متر متوسط للقراءة، مكينة السيارة وكالة، محرك السيارة يعمل بقوة 4 سيلندر، كافة محركات السيارة ممتازة بحالة وكالة، نوع القير اوتوماتيك.

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية

مقاعد السيارة مخمل بلون بيج جميل.

تضم السيارة هيونداي النترا مكيف هواء اوتوماتيك بارد.

استمارة فحص السيارة جديدة، والقير والماكينة ومحركات ممتازة.

للبيع سيارة هيونداي النترا 2010 بسعر 9.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري نظيفة عداد ممشى قليل إصدار 2004

سيارة تويوتا كامري موديل عام 2004 بحالة جيدة، سيارة نظيفة من الخارج والداخل، تحتوي السيارة على ناقل حركة بحالة جيدة، تحتوي على شاشة عداد لمس، نظام ملاحة، أكياس أمان هوائية، مكيف بارد اوتوماتيك.

نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير عادي يدوي. حالة الهيكل الخارجي للسيارة ممتازة بدون حوادث. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات يابانية. دهان السيارة الخارجي أعيد دهنها بالكامل مرة. سعر السيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة كاش 9.000 ريال سعودي.

سيارة مرسيدس بنز مستعملة موديل 2001 في الطائف

سيارة نظيفة مرسيدس موديل 2001 مكينة جير على الشرط، سيارة مرسيدس 350C، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، تعرضت السيارة إلى حادث بسيط أدى إلى أن يحتاج البودي الخارجي إلى تصليحات، دهان السيارة أعيد دهنها بالكامل، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة البنزين سيارة متوفرة للاستهلاك. تحتوي السيارة على مكيف هواء بارد. تحتوي السيارة على مثبت سرعة ومرايا كهربائية. لون السيارة الخارجي أحمر فاتح سعر السيارة مرسيدس موديل 2001 بسعر 8500 ريال سعودي.

سيارة تويوتا جي تي 2000 موديل عام 1998 مستعملة

سيارة تويوتا جي تي بحالة نظيفة من 2000 جي تي، مكان تواجد السيارة في أبها، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، تعرضت السيارة لحادث كبير أدى إلى التلف، دهان السيارة أعيد دهنها بالكامل، ناقل الحركة للسيارة نوع القير عادي، لون السيارة الخارجي أبيض، تحتوي السيارة على مرايا كهربائية الحركة، مع وجود فتحة سقف، يتوفر بالسيارة مثبت سرعة، كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد، سعر السيارة تويوتا 2000 جي تي تبلغ نحو 16.500 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2005 جيدة

للبيع سيارة تويوتا كورولا مخزن مخزنة لم تستخدم كثيرا، سيارة تويوتا كورولا موديل 2005، سيارة بحالة الوكالة عداد الممشى لها قليل 160 ألف كيلو متر، مواصفات السيارة نوع القير اوتوماتيك.