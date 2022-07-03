سيارات رخيصة للبيع في الإمارات أقل من 6000 درهم حراج الإمارات

سيارات رخيصة للبيع في الإمارات أقل من 6000 درهم بمواصفات نظيفة بحالة مستعملة، تشتهر دولة الإمارات خاصة داخل إمارة دبي والشارقة بوجود أعلى وأجود أنواع السيارات خاصة سيارات الشرطة فائقة السرعة ويليها سيارات الاقتصادية التي تناسب أفراد الأسرة وتلبي طلبات العائلة ثم السيارات الفارهة ذات جودة عالية، وعند شراء سيارة نقف عند السعر لذا يكمن البحث عن سيارة للبيع رخيصة وتكون ذات جودة عالية، فهو الخيار الأمثل للحصول على سيارات معتمدة بأفضل الأسعار من دون جهد عن طريق موقع السيارات الأكثر مبيعا والذي يقدم أفضل مجموعة سيارات مستعملة بسعر مناسب رخيصة بحالة نظيفة.

سيارات رخيصة للبيع في الإمارات أقل من 6000 درهم

سيارة رخيصة بسعر 5.500 درهم فقط بحالة مستعملة نظيفة جدا من الداخل والخارج، تعرضت لبعض الخدوش من الأمام بسبب الاستخدام، سيارة نيسان صني 2001 بمحرك 1.5L، ذات لون أحمر غامق طوبي، مواصفات السيارة نيسان عداد الممشى لها قليل منذ شراءها قطعت مسافة 120 ألف كيلو متر.

تحتوي السيارة على عجلة قيادة معززة آليا. مشغل اسطوانات يعمل بكفاءة لم يتم تصليحه. سيارة نيسان صني بمواصفات يابانية. نوع الوقود المستخدم البنزين. محرك السيارة يعمل بقوة 4 سليندر. نوع الدفع أو الجر أمامي، ناقل الحركة للسيارة نوع القير عادي. سعر السيارة نيسان صني إصدار 2001 طريقة سداد كاش 5.500 درهم إماراتي.

سيارة نيسان صني موديل 1999 SL مستعملة للبيع

سيارة نيسان تم استخدامها لمدة قليلة حيث إنها خالية تماما من التعرض للحوادث، تتواجد السيارة في عجمان وهي من طراز 1999، قطعت مسافة منذ شراءها سجلت قراءة 300 ألف كيلو متر، لون السيارة رمادي فضي.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية. عدد مالكي السيارة السابقين 2 مالك. محرك السيارة يعمل بقوة 1600CC، بقوة 4 سليندر. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. نوع الدفع أو الجر للسيارة أمامي. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. سعر السيارة نيسان صني طريقة السداد كاش 4.500 درهم.

سيارة رخيصة نيسان صني 2001 بمحرك 1600 مستعملة

أفضل سيارة لاستهلاك الوقود هي تلك السيارة نيسان صني 2001، تم استخدامها لتوفير استهلاك البنزين وتوفير تكاليف صيانتها فهي سيارة قوية على الرغم من أنها مستعملة، سيارة نيسان صني توفر المال سيارة بمواصفات خليجية.