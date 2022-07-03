نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار منافسة.. سيارات بحالات ممتازة مستعملة للبيع بأقل من 10 الف ريال في السعودية في المقال التالي

اسعار منافسة.. سيارات بحالات ممتازة مستعملة للبيع بأقل من 10 الف ريال، ما أصبح متداولًا في الفترة الحالية هو عرض مالكي السيارات سياراتهم عبر الإنترنت بمواصفاتهم ومكان السيارة حتى ما إذا كان هناك أحد الأشخاص الذين يبحثون عن سيارات مستعملة أن يصل إلى تلك السيارات ويبدأ في التفاوض مع مالكها، وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت هي من أكثر المشاريع الناجحة والتي لا تكلفك شيء، وسنقوم بتوضيح مواصفات بعض السيارات وأسعارها المقدمة بها تابعوا معنا اسعار السيارات المستعملة. سيارات بحالات ممتازة مستعملة للبيع 1. سيارة كيا أوبتيما 2006 مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2006م في اليابان بناقل حركة أوتوماتيكي.

يتم تقديم السيارة مستعملة بسعر يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي.

للتواصل مع مالك السيارة يمكنك الاتصال على رقم +966592138019.

السيارة يمكنها أن تقطع مسافات قدرها 360 ألف كيلو متر ومتوفرة في مدينة الرياض.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب ولونها الخارجي فضي وتعمل بوقود البنزين. 2. سيارة نيسان صني 2002 مواصفات السيارة:- في عام 2002م تم إصدار السيارة في اليابان.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 450 ألف كيلو متر.

تتوفر السيارة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 6 آلاف و500 ريال سعودي.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب.

لون السيارة أخضر وتعمل بوقود البنزين.

للتواصل مع مالك السيارة لشراءها أو لمواصفات إضافية يمكنك الاتصال على رقم +966593300675. 3. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2010 مواصفات السيارة:- من أفضل السيارات اليابانية التي تم إصدارها في عام 2010م.

عدد أبواب السيارة هي أربعة أبواب وتعمل بوقود البنزين.

تقطع حتى مسافة 168 ألف كيلو متر ومتوفرة في مدينة الرياض.

موتور السيارة يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ولونها الخارجي أبيض.

سعر بيع السيارة 10 آلاف ريال والتواصل على رقم +966539142715. 4. سيارة رينو دستر 2.0L 4WD 2013 مستعملة مواصفات السيارة:- سنة صنع السيارة هي 2013م في اليابان.

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة هي 289 ألف كيلو متر.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب وتتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل بوقود البنزين ولونها الخارجي فضي.

سعر السيارة 5 آلاف ريال سعودي على رقم +966504149893. عمر شويل - جدة اسعار منافسة.. سيارات بحالات ممتازة مستعملة للبيع بأقل من 10 الف ريال في السعودية - ثقفني

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