نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة 2020 بدون مقدم وقسط 962 ريال وضمان ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستعملة بالتقسيط وبدون مقدم، من أفضل أنواع السيارات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وأيضا بضمان حتى ثلاث سنوات، فلكل محبي السيارات المستعملة ويفضلونها عن السيارات الجديدة، فإليك أفضل عروض السيارات المستعملة من أفضل وأقوى الشركات السعودية والتي توفر السيارات للمواطنين والمقيمين على شرط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، وسوف تقوم بسداد الأقساط الشهرية على فترة سداد تستمر حتى 60 شهرا.

سيارة مستعملة بدون مقدم

قامت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بتوفير عروض سيارات جديدة وأيضاً سيارات مستعملة، شروط قرض النساء ربات المنزل والموظفات، ومن أبرز وأقوى عروض السيارات المستعملة هي حصولك عليها بدون مقدم وبالتقسيط المريح على أن يتم سداد التمويل في أطول فترة سداد لتناسب الدخل الشهري للمواطنين والمقيمين، كما أن من ضمن العروض أن السيارات بدون كفيل وتأمين شامل عليها، قرض نقدي سريع، وضمان عند حصولك على السيارة يمتد حتى ثلاث سنوات أو عدد سير تكون 60 ألف كيلومتر، كما أن الشركة وفرت معارض وأماكن كثيرة داخل المملكة تسهيلا على الأفراد الحصول على سيارة أحلامهم.

شروط السيارات المستعملة

يكون المتقدم موظف حكومي أو موظف خاص.

الراتب لا يقل عن 3000 ريال.

للمتقاعدين براتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات، أو المؤسسة العامة للمتقاعدين.

لا يقل العمر عن 18 عاما.

وجود سجل ائتماني جيد حتى تحصل على التمويل بدون كفيل.

رخصة قيادة سارية المفعول.

صورة الإقامة أو صورة الهوية.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

سيارة مستعملة 2020 بالتقسيط

هناك عرض سيارة مستعملة بالتقسيط متوفرة من خلال شركة عبد اللطيف جميل، ومن أهم مواصفاتها أنها سيارة نيسان لونها أبيض موديل 2020، سيارات بدون مقدم للمواطن والمقيم، عدد خطواتها سيرها هي من 10 ألف كيلومتر وحتى 19 ألف كيلو متر، بحالة جيدة أوتوماتيك، سيدان، ومتواجدة في الرياض، ويمكن الحصول عليها ودفع قسط شهري 962 ريال، ونسبة التملك تصل حتى 20% من قيمة مبلغ السيارة، وسوف يصل إجمالي سعرها 66,115 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى، يمكنك الحصول على السيارة المستعملة بالتقسيط من خلال عبد اللطيف جميل.

خطوات الحصول على السيارة المستعملة

سوف تقم بالدخول إلى عبد اللطيف جميل واختيار السيارات المستعملة ومنها اختيار السيارة المتواجدة داخل العرض نيسان صني 2020، والاتصال على رقم خدمة عملاء عبد اللطيف جميل 8002442211 لتقم بطلب السيارة المستعملة ورقم طلب السيارة هو 219710، وتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية أو صورة الإقامة وصورة رخصة القيادة، والعنوان الوطني وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة المستعملة بالتقسيط، وعند استيفائك كافة الشروط المطلوبة سوف يتم الموافقة على طلبك وتستلك سيارتك الخاصة بإجراءات سريعة.